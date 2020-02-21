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Коронавірус скоро зникне: названа дата

STYLERЖиття    21.02.2020 - 09:22
Коронавірус скоро зникне: названа дата
Коронавірус скоро зникне (фото: РБК-Україна)

Вірус є менш небезпечним, ніж Ебола і пташиний грип

Коронавірус з Китаю скоро зникне. Це станеться тоді, коли у країнах потеплішає. Тоді вірусне захворювання пропаде в Китаї і в світі. Таку заяву зробив голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко.

"Він вже йде на спад потихеньку. Я думаю, що, як тільки стане ще тепліше, він взагалі зникне в Китаї та інших країнах", — заявив Сергій Комісаренко.

Також експерт повідомив, що коронавірус за своєю небезпекою не такий важкий, як вірус Ебола, Зіку або пташиний грип.

Як ми раніше писали, Всесвітня Організація охорони Здоров'я повідомила, що коронавірус не призводить до летальних випадків, а також не зачіпає дітей. Загиблі від ускладнень після хвороби були літні люди.

Також не можна не відзначити, що в Китаї істотно скоротилося число виявлених випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє Національна комісія охорони здоров'я КНР.

До речі, 20 лютого завершилася евакуація українців з Уханя, охопленого епідемією коронавіруса. Вивезені з Китаю громадяни поміщені в карантин на 14 діб. Вони перебувають у санаторії "Нові Санжари" у Полтавській області.

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