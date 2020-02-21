Своїх не кидаємо: як Україна не пройшла тест на коронавірус

Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

В Україну повернувся літак з китайського міста Ухань – епіцентру епідемії коронавіруса. На борту перебували 45 українців і 27 іноземців, всі без ознак хвороби. Вони повинні два тижні перебувати під наглядом лікарів в ізольованому санаторії у Нових Санжарах.

Проте місцеві жителі відмовилися "приймати гостей". Дійшло до перекривання доріг, вогняних барикад, сутичок з поліцією і нападу на автобуси з евакуйованими. Як на батьківщині зустріли українців з Уханя – в матеріалі РБК-Україна.

У шосту річницю трагічних подій на Майдані українці отримали ще один шанс показати свою єдність. Прилетів борт з евакуйованими з китайського Уханя, де триває карантин через спалах коронавирусной інфекції COVID-19.

Проте в Україні їх зустріли акціями протесту в різних регіонах країни. Свою роль відіграли як мінімум два фактори: хвиля дезінформації, яку активно підхопили звичайні громадяни, і провал комунікації з боку влади.

Перше ще можна пояснити плачевним станом загальної освіти. Але друге продовжує дивувати, враховуючи що в керівництві країни вистачає досвідчених медійників.

Сам президент Володимир Зеленський днями звинуватив "деяких політиків" в підбурюванні до протестів і пообіцяв особисто привезти евакуйованих у їх особняки в Конча-Заспу.

Внесли свою лепту в те, що сталося і ЗМІ. Українці, що залишилися в Китаї, кажуть, що навіть місцеві новини не так панікують через коронавірус, як вітчизняні.

В результаті цивілізований світ в цей день побачив Україну в двох іпостасях. Жителів селища на Полтавщині, які погрожували спалити автобуси з евакуйованими з Уханя, серед яких були іноземці. І правоохоронців, які б'ють протестувальників у річницю Майдану.

Фестиваль паніки

Спочатку передбачалося, що евакуація українців з провінції Хубей відбудеться 11 лютого. Здавалося, що громадська думка складається на користь "заручників коронавірусу". Звучали заклики повернути їх як можна швидше, але уряд пояснив, що хоче мінімізувати ризики.

Тим часом, в соцмережах і окремих ЗМІ активно множилися фейки про пневмонію нового типу, яку викликає уханьский вірус. Наприклад, що заразитися можна від посилки з Китаю або навіть просто з'ївши банан.

Раз за разом з'являлася неперевірена інформація про появу COVID-19 в Україні. Апогеєм стало повідомлення, що київська лабораторія МОЗ виявила один випадок захворювання. Виявилося, правда, що мова йде про зовсім інший вид коронавірусу, але істерія лише розросталася.

Щодня зростала кількість хворих і загиблих, переважно в Китаї. Пропорційно падав рівень здорового глузду в Україні. Особливо напередодні евакуації з Уханя.

В соцмережах звучали заклики відправити повернулися в Чорнобильську зону "на карантин". Набирали популярності "жарти" на кшталт "Не в той літак влучила ракета". І якщо пости у Фейсбуці можна списати на "підступи тролів і ботоферм", то на протести в різних кінцях країни вийшли цілком реальні люди.

Справа в тому, що уряд шукав підходяще місце для обсервації (спостереження за станом здоров'я) евакуйованих. Всі заявлені на спецрейс з Уханя пройшли 14-денний карантин ще в Китаї. Але для більшої впевненості їх вирішили перевірити ще й вдома.

Як тільки з'являлася інформація, що якийсь лікувальний заклад розглядають для цих цілей – проти виступали або місцева влада, або самі жителі. У Винниках дійшло до того, що лікарі заблокували госпіталь, щоб туди не привезли "небажаних пацієнтів".

До останнього моменту пункт прибуття евакуйованих тримали в таємниці. За ними в Китай відправився борт авіакомпанії SkyUp з екіпажем добровольців. Рекомендації ВООЗ щодо біологічного захисту для цієї операції були виконані.

Із заявлених 78 осіб чотирьох в літак не пустили, залишивши під наглядом в Китаї. У всіх інших лікарі не виявили жодних симптомів коронавірусу. Один казахстанець вийшов під час зупинки у Алмати. Вранці 20 лютого спецрейс попрямував в Україну.

Ще з ночі мешканці районного центру на Полтавщині Нові Санжари, перекрили дорогу, щоб не пустити евакуйованих. Багато з них отримали повідомлення у Viber, що "у місцевий військовий санаторій везуть 50 інфекційно хворих з Китаю". Деяким подзвонили родичі і донесли новини з інтернету.

Історія хвороби

Під ранок на в'їзді в селище сформувалася транспортна колона поліції особливого призначення і Національної гвардії. Були також помічені бронеавтомобілі і БТР. Відео з Instagram місцевої жительки Ірини швидко розлетілося в ЗМІ.

"Подивіться, що діється, а ви спите далі, пишите пости, комусь пивка, комусь горілочки, це все, думаєте, жарти. Ні, хлопці, це не жарти, це все насправді. Підйом, вставайте і виходьте, будь ласка, це не прикол", – так жіночий голос на відео прокоментував події.

Коли літак вже летів над Україною, в райцентрі почалися перші сутички. Правоохоронці розблокували в'їзд в населений пункт. Спецрейс тим часом кружляв над областю, у Харкові він відразу сісти не зміг, нібито через погану погоду.

Борт попрямував в аеропорт "Бориспіль" для дозаправки і знову полетів у Харків. До того моменту у МВС визнали, що українців з Китаю помістять на карантин у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари". Тоді ж з'явилися виразні заяви від МОЗ і перших осіб держави з акцентом на те, що на борту немає інфікованих коронавірусом.

Напередодні прильоту українців з Уханя глава МОЗ Зоряна Скалецька написала слова, які їм, ймовірно, було важливо почути: "Своїх не кидаємо". Але жителі Нових Санжар в цій історії вважають себе покинутими, якщо не сказати "кинутими".

Вони знову вийшли на протест після ранкового інциденту. На цей раз кілька сотень людей зібралися біля мосту в центрі селища. На дорозі, що веде до санаторію, з'явилася невелика барикада. З обох сторін поліцейські вишикувалися в повній амуніції, узбіччя на сотні метрів зайняла техніка силовиків.

Протесты в Новых Санжарах. Здесь находится медцентр Нацгвардии, куда везут эвакуированных из китайского Уханя. Опубліковано РБК-Украина Четвер, 20 лютого 2020 р.

У розмовах з журналістами місцеві скаржилися на повну відсутність комунікації з боку влади. В обід до адміністрації райцентру прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, але розмова з ним багатьох не заспокоїла.

"Нам ніхто досі нічого не розповідав. Аваков ось приїхав і каже: тільки 1% ймовірності, що хтось з них заражений. Ви собі можете уявити таке людям сказати: тільки 1%. З розуму зійти", – розповів РБК-Україна чоловік передпенсійного віку на ім'я Анатолій.

За словами жителів Нових Санжар, деталей операції не знали навіть місцеві депутати. Деякі співробітники медцентру, дізнавшись про плани уряду, написали заяви на звільнення. Нібито пішов і багаторічний директор закладу Олександр Блінов.

У підсумку всіх штатних працівників забрали з санаторію. На час обсервації там будуть працювати привізні медики. Захищати евакуйованих від контактів із зовнішнім світом має подвійне кільце охорони. За інформацією МОЗ, їхній корпус ізольований і прямі контакти без засобів біологічного захисту в найближчі два тижні виключені.

Проте місцеві стверджують, що за такий короткий термін влада не могли підготувати будівлю до карантину на належному рівні. "Це ядерна бомба на наші Санжари. В санаторії нормальної каналізації немає, умов немає. Все в річку йде, а потім у Дніпро", – заявила мешканка райцентру Ірина.

В основній масі ті, хто блокував дорогу на медцентр, повторювали, що не хочуть шкоди евакуйованим, але намагаються змусити чиновників з ними рахуватися при ухваленні рішень.

"Ніхто людей не чіпатиме, це у влади проблеми. Чому нас ніхто не слухає і не чує? За Зеленського на Полтавщині 60% голосувало. Ця історія обов'язково на ньому позначиться", – говорив один з них.

Інші наполягали, що умови в Нових Санжарах невідповідні, тому треба вивезти прибувших з Китаю "подалі від людей". Пояснювали також, що місцева лікарня закривається, тому у разі епідемії розраховувати їм не на кого.

"Мені соромно перед цими людьми, що їх так на Батьківщині зустрічають, правда. Але навіщо їх сюди було везти, в центр України? Можна ж було якусь покинуту військову частину обладнати і не було б проблем", – запропонувала пенсіонерка Лідія Миколаївна.

Вона стверджує, що від інших варіантів для обсервації відмовилися тому, депутати в регіонах заблокували поселення евакуюваних з Уханя в комунальні лікувальні заклади.

"До нас повезли тому, що відомчий санаторій, під МВС. Інші були комунальні і там місцеві депутати відмовилися приймати. Тому Аваков вирішив перед Зеленським вислужитися, щоб той його не звільнив, і привіз їх сюди", – впевнена жінка.

Сумний підсумок

Ближче до вечора до людей прийшов голова Полтавської ОДА Олег Синегубов, однак умовити їх розійтися йому не вдалося. Після перепалки з протестувальниками він швидким кроком попрямував у бік адміністрації, кинувши в порожнечу між рядами силовиків: "Переговори не вдалися".

Ті, у свою чергу, почали обговорювати тактику деблокади дороги. Перший заступник глави МВС Сергій Яровий сказав РБК-Україна, що від планів завезти евакуйованих в санаторій влади не відступлять.

"Мужики, привіт! Зброя вам навіщо? Не вбивайте нас", – сміялися перехожі, махаючи руками поліцейському спецназу.

При цьому самі протестувальники жодних ілюзій щодо розв'язки цієї історії не мали: "Будуть розганяти нас, звичайно. Ну "завалять" когось – нічого страшного, це ж Україна. Скажуть: "Ну так вийшло", – говорила з кимось по телефону молода жінка з числа протестувальників.

Коли потемніло, в їхніх рядах стало з'являтися все більше п'яних. Вони задирали поліцію нецензурною лайкою та закликали присутніх до активних дій.

"Люди, будьте сильними і справедливими, як на війні. Один за всіх і всі за одного! Ідіть вперед, за мною!", – кричав один з них посеред мосту і самотній пішов у сутінки.

Невдовзі після цього поліція таки почала відтісняти людей від проїзду до санаторію. Їх методично відсікали один від одного, відділивши в результаті найбільш радикально налаштованих, які укріпилися вже перед воротами медцентру. Деякі в ході зачистки отримали по декілька сильних ударів.

"Палити їх потрібно, палити. Палити потрібно. Потрібно палити", – методично повторював постраждалий у бійці чоловік з засклянілим поглядом.

Його соратники зрозуміли заклик буквально і підпалили велику барикаду в самому вузькому місці дороги перед санаторієм. Асфальт перед нею заповнили розбитими пляшками. Їх запас постійно поповнювався завдяки "ентузіастам", які раз за разом бігали в найближчий магазин за алкоголем.

Поки силовики готувалися остаточно розблокувати проїзд для українців з Уханя, захисники барикади накинулися на журналіста одного з телеканалів.

– Ти готовий поцілувати кожного з "цих" у щоку? Не готовий. І голова ОДА не готовий, ніхто не готовий. Тому забирайте своїх ментів і уйо... звідси. Ви нам тут всі не потрібні, – кричав один з них.

Пояснити загальну позицію намагався хлопець з пляшкою пива в руках. Але натовп все ніяк не міг заспокоїтися.

– Альо, народ, тихо. Дайте мені сказати. Тихо. Ми ж не стадо! – але сказати йому так і не дали.

Автобусы с эвакуированными из Уханя с боем заехали в санаторий в Новых Санжарах. В них летели камни и бутылки. Атаковавших жёстко задерживали. Опубліковано Vlad Krasinskiy Четвер, 20 лютого 2020 р.

Незабаром поліція підійшла до перехрестя з обох сторін і один з її автобусів спробував переїхати палаючу барикаду. Його закидали камінням і пляшками. Після цього у наступ пішла "піхота".

Протестувальники не змогли чинити гідного опору і через пару хвилин проїзд був розчищений. Моментами правоохоронці діяли занадто жорстко. Наприклад, кількох чоловіків били ногами, коли вони вже лежали на землі.

"Супротивників коронавіруса", що залишилися, відтіснили по боках дороги. І ось тоді вже стався момент, завдяки якому Україна "прославилася" в світових медіа. Коли колона автобусів з евакуйованими поїхала до воріт санаторію, пара п'яних почали кидати в них каміння, розбивши кілька вікон.

На цьому протест закінчився. Поліція повідомила, що після аналізу інциденту нападники будуть затримані. За даними правоохоронців, під час сутичок постраждала лише одна жінка і те, від рук своїх соратників.

Вже після всього в Нові Санжари прибув прем'єр-міністр Олексій Гончарук, щоб очолити оперативний штаб. Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що буде жити в медцентрі разом з евакуйованими весь термін карантину. І все це виглядає добре, але трохи не вчасно.