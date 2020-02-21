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Украинцев предупредили о вспышке норовируса: заразились десятки

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 21:39
Украинцев предупредили о вспышке норовируса: заразились десятки
Норовирусная инфекция в Украине (коллаж РБК-Украина)

Вспышка инфекции зафиксирована под Тернополем

Вспышка норовирусной инфекции зафиксирована под Тернополем в Збараже - по состоянию на 21 февраля заразились 25 студентов.

Специалисты тернопольского областного лабораторного центра при Минздраве Украины установили, что вспышка острой кишечной инфекции является вирусной этиологии.

Сегодня были обнаружены фрагменты РНК норовирусов после проведения лабораторных исследований биологического материала, отобранного от больных.

Отмечается, что с отчетом медиков уже ознакомили региональную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской облгосадминистрации.

Были даны рекомендации руководителю учреждения по комплексу противоэпидемических мероприятий.

Также медики сообщили, что эпидрасследование продолжается.

Норовирус называют "кишечным гриппом". Он вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта небактериальной природы. Инфекция распространяется очень быстро от человека к человеку. Симптомы болезни - диарея, тошнота, рвота, боль в животе, слабость, температура.

Напомним, что три дня назад в Збараже в больницу попали 27 студентов колледжа с пищевым отравлением.

После инцидента полиция внесла сведения о факте в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

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Новости Украины Тернопольская областьвирусинфекция
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