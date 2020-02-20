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Коронавірус любить холод: Комаров розповів несподівані факти про Китай

STYLERЖиття    20.02.2020 - 15:14
Коронавірус любить холод: Комаров розповів несподівані факти про Китай
Дмитро Комаров розповів про Китай (Колаж РБК-УКкраина)

Телеведучий Дмитро Комаров закінчив зйомки в Китаї прямо перед початком епідемії

Коронавірус з китайської провінції Ухань занапастив життя вже декількох тисяч осіб. Перші хворі з'явилися наприкінці грудня 2019 року, а до початку лютого Китай охопила епідемія. Ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров напередодні початку епідемії знімав в Китаї свій новий цикл передач. Він разом з оператором провів у Піднебесній майже пів року і зараз у нього там залишилися друзі та знайомі.

Дмитро Комаров зізнався, що виношував ідею програми про Китай майже 10 років і зовсім не очікував, що фільмування припаде на початок масштабної епідемії. Він зазначив, що тримає зв'язок з друзями, які там залишилися та отримує інформацію про те, що відбувається в країні.

"У мене в Китаї залишилися друзі, знайомі, ми зідзвонюємося. До речі, у них особливої паніки немає. Кажуть, що зараз виникли тимчасові труднощі: закриті багато установ, кафе, магазини. Влада зробили все для того, щоб громадяни сиділи вдома і були забезпечені необхідним. Люди навіть охороняють свої двори, щоб сторонні не заходили", - розповів телеведучий в інтерв'ю для видання "Факти".

Він додав, що за інформацією від китайських друзів, пік епідемії припаде на середину лютого, а до весни ситуація стабілізується.

"Ще кажуть, що цей вірус любить холод і з потеплінням повинен піти", - зазначив Комаров.

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