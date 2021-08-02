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Стало відомо, в які країни можуть полетіти повністю щеплені українці

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 15:35
Стало відомо, в які країни можуть полетіти повністю щеплені українці Фото: повністю щеплені українці можуть полетіти більш ніж в 20 країн (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українці, які отримали дві дози вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca або CoronaVac, можуть відвідати понад 20 країни. Обов'язковою умовою є наявність міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал Helsi.

Отже, повністю вакциновані Pfizer & BioNTech або Spikevax від Moderna або AstraZeneca: громадяни можуть полетіти в:

  • Франція;
  • Іспанія;
  • Швеція;
  • Німеччина;
  • Фінляндія;
  • Італія;
  • Румунія;
  • Греція;
  • Литва;
  • Латвія;
  • Хорватія;
  • Боснію і Герцеговину;
  • Словаччина;
  • Швейцарія;
  • Молдову;
  • Туреччина;
  • Словенія;
  • Чорногорія;
  • Люксембург.

При цьому з двома дозами китайської вакцини CoronaVac українці з наведеного вище списку не зможуть відвідати:

  • Франція;
  • Румунія;
  • Литва;
  • Латвія;
  • Хорватія;
  • Люксембург.

При В'їзді потрібно надати роздруковане міжнародне свідоцтво про вакцинацію англійською мовою, нагадали в Helsi.

При цьому в сервісі відзначили, що в такі країни як Данія, Нідерланди та Албанія можливий в'їзд без сертифікатів.

"Список країн, в які можна подорожувати, постійно розширюється", - додали в Helsi.

Нагадаємо, за останні два тижні більше 14 країн Європи відкрили свої кордони для українських мандрівників.

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