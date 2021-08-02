Стало відомо, в які країни можуть полетіти повністю щеплені українці

Українці, які отримали дві дози вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca або CoronaVac, можуть відвідати понад 20 країни. Обов'язковою умовою є наявність міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

Отже, повністю вакциновані Pfizer & BioNTech або Spikevax від Moderna або AstraZeneca: громадяни можуть полетіти в:

Франція;

Іспанія;

Швеція;

Німеччина;

Фінляндія;

Італія;

Румунія;

Греція;

Литва;

Латвія;

Хорватія;

Боснію і Герцеговину;

Словаччина;

Швейцарія;

Молдову;

Туреччина;

Словенія;

Чорногорія;

Люксембург.

При цьому з двома дозами китайської вакцини CoronaVac українці з наведеного вище списку не зможуть відвідати:

Франція;

Румунія;

Литва;

Латвія;

Хорватія;

Люксембург.

При В'їзді потрібно надати роздруковане міжнародне свідоцтво про вакцинацію англійською мовою, нагадали в Helsi.

При цьому в сервісі відзначили, що в такі країни як Данія, Нідерланди та Албанія можливий в'їзд без сертифікатів.

"Список країн, в які можна подорожувати, постійно розширюється", - додали в Helsi.