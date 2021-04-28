Як розпізнати укус небезпечного кліща і що робити

Укус кліща може спровокувати важку хворобу - бореліоз (хворобу Лайма). Якщо не провести лікування на ранній стадії, вона може спровокувати системне ураження органів і призвести до інвалідності. Як зрозуміти, що потрібно негайно звертатися до лікаря після укусу комахи - читайте нижче в матеріалі.

На те, що вас вкусила інфікована комаха, можуть вказувати такі ознаки, як гарячковий стан і висип кільцеподібного характеру. Якщо після поїздки на природу у вас проявилися подібні симптоми, слід негайно звернутися до лікаря, навіть якщо самого кліща в не виявили - він міг відпасти сам.

Лікарі кажуть, що кліщі є переносниками таких інфекцій, як бореліоз, енцефаліт, ерліхіоз або анаплазмоз.

Лікарі кажуть, що ймовірність потрапляння інфекції в кров буде мінімальна, якщо якомога раніше витягнути кліща. Знятого самостійно або в травмпункті паразита слід оперативно здати в лабораторію, де його перевірять на наявність збудника інфекцій.

Як проявляється найпоширеніша хвороба від укусу кліща

Першим проявом хвороби Лайма є почервоніння на місці присмоктування кліща, головний біль, ломота у всьому тілі і млявість. Якщо не почати лікування, хвороба може призвести до ураження шкіри, суглобів, м'язів, нервової та серцево-судинної системи, а також до інвалідності. Причому ризик захворіти залежить від тривалості перебування кліща на вашій шкірі - чим швидше виявите і знімете, тим він нижче.

Лікарі кажуть, що ймовірність захворіти насправді не така висока

"Більшість кліщів не є заразними. У найгірших ендемічних регіонах частота заражених кліщів становить не більше 25%. У більшості випадків цей показник досить незначний. Тому боятися кліща, що присмоктався, не варто, ймовірність отримати захворювання через нього невисока. Але безпечність і зневага - не найкращі дії в цьому контексті", - каже інфекціоніст з Києва Євген Дубровський.

При укусі кліща треба через 21 день обов'язково здати кров на антитіла до бореліозу. Раніше - немає сенсу, так як результат буде непоказовим.

"Якщо аналіз негативний - все добре. Можна забути про кліща. Якщо позитивний - не пощастило, але теж нічого страшного, треба просто вчасно пролікуватися", - додав доктор.