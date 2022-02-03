Українців попередили про небезпечні листи в електронній пошті: як вони можуть виглядати

Повідомляється, що листи приходять нібито від Національної служби здоров'я України. У них міститься ZIP-архів, який розміщений на публічному сервісі Discord.

У цьому ZIP-архіві знаходиться документ-приманка і два ідентичних файли-ярлика, які при відкритті на комп'ютері жертви автоматично дають команду до завантаження і запуску шкідливої програми OutStreel.

Ця програма забезпечує пошук і крадіжку документів на комп'ютері жертви, а також завантажує і запускає ще одну шкідливу програму – SaintBot.

Урядова програма реагування на комп'ютерні Надзвичайні події в Україні CEPT-UA зафіксувала факт масового поширення електронних поштових повідомлень, що містять посилання на захищені паролем RAR-архіви або ZIP - архіви.

Назва файлу може виглядати як судовий запит з порядковим номером документа. Також документи можуть бути розміщені на публічних сервісах Google Drive і DropMeFiles.

При завантаженні та розпаковуванні цих документів на комп'ютерах жертви встановлюється програма Remote Utilites. Небезпека цієї програми в тому, що вона надає прихований віддалений доступ до пристрою стороннім особам.

Варто відзначити, що подібні листи відправляються не тільки на корпоративні електронні скриньки, а й на особисті електронні пошти українців.

Уважно переглядайте пошту і не відкривайте вкладення від невідомих адресатів, особливо, якщо лист позначено як "важлива інформація".