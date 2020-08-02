Українців попередили про неприємний "сюрприз" у продуктах з ринків

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Купуючи продукти на ринках, можна принести додому цвіль

У літній період на прилавках магазинів збільшується кількість зіпсованих продуктів через температури, які не сприяють нормальному зберіганню. Як правило, на продуктах з'являється цвіль, але не на всіх. Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов, розповів, на які продукти варто звертати підвищену увагу.

Експерт зазначає, що цвіль часто зустрічається в ягодах і не тільки на ринках.

"Ви підходите, дивитеся, що цвілі на ягодах немає, і берете їх. Треба їх перебирати й дивитися. Продавець бачить, що в лотку утворилася цвіль, він пару ягідок викинув і продає. Ми розуміємо, що він "айсберг" зняв, а сама цвіль залишилася. Приносите додому - і у вас весь контейнер у цвілі. Якщо у вас поруч продукти відкриті зберігаються, то ви отримуєте один і другий лоток з цвіллю. Треба перебирати товар і дивитися, коли він зроблений. Приходиш в супермаркет - ягоди зберігаються без холодильника. Вони за умовами зберігання повинні бути +4 ... + 12 градусів. Умови зберігання не дотримуються, товар псується ", - розповів Несміянов у коментарі "Україна 24".

Також фахівець закликав не ходити за покупками в місця стихійної торгівлі й не купляти ягоди та фрукти, що зберігаються при температурі вище +12 градусів.

"Крім ягід, також покривається пліснявою сир. Щоліта величезне списання сиру ... Неякісна сировина або неправильно обробляють ножі. Також хліб - якщо порушили технологічний процес, упакували теплий хліб, він там "спітнів" і після цього прискорено заростає цвіллю", - розповів експерт.

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