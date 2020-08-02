Украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" в продуктах с рынков

Рынок (иллюстративное фото: canva.com)

Покупая продукты на рынках, можно принести домой плесень

В летний период на прилавках магазинов увеличивается количество испорченных продуктов из-за температур, не способствующих нормальному хранению. Как правило, на продуктах появляется плесень, но не на всех. Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, рассказал, на какие продукты стоит обращать повышенное внимание.

Эксперт отмечает, что плесень часто встречается в ягодах и не только на рынках.

"Вы подходите, смотрите, что плесени на ягодах нет, и берете их. Надо их перебирать и смотреть. Продавец видит, что в лотке образовалась плесень, он пару ягодок выбросил и продает. Мы понимаем, что он "айсберг" снял, а сама плесень осталась. Приносите домой – и у вас весь контейнер в плесени. Если у вас рядом продукты открытые хранятся, то вы получаете один и второй лоток с плесенью. Надо перебирать товар и смотреть, когда он сделан. Приходишь в супермаркет - ягоды хранятся без холодильника. Они по условиям хранения должны быть +4...+12 градусов. Условия хранения не соблюдаются, товар портится", - рассказал Несмиянов в комментарии "Украина 24".

Также специалист призвал не ходить за покупками в места стихийной торговли и не приобретать ягоды и фрукты, хранящиеся при температуре выше +12 градусов.

"Кроме ягод, также покрывается плесенью сыр. Каждое лето огромное списание сыра... Некачественное сырье или неправильно обрабатывают ножи. Также хлеб - если нарушили технологический процесс, упаковали теплый хлеб, он там "вспотел" и после этого ускоренно зарастает плесенью", - рассказал эксперт.

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