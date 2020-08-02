ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" в продуктах с рынков

Воскресенье 02 августа 2020 07:53
Украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" в продуктах с рынков
Рынок (иллюстративное фото: canva.com)

Покупая продукты на рынках, можно принести домой плесень

В летний период на прилавках магазинов увеличивается количество испорченных продуктов из-за температур, не способствующих нормальному хранению. Как правило, на продуктах появляется плесень, но не на всех. Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, рассказал, на какие продукты стоит обращать повышенное внимание.

Эксперт отмечает, что плесень часто встречается в ягодах и не только на рынках.

"Вы подходите, смотрите, что плесени на ягодах нет, и берете их. Надо их перебирать и смотреть. Продавец видит, что в лотке образовалась плесень, он пару ягодок выбросил и продает. Мы понимаем, что он "айсберг" снял, а сама плесень осталась. Приносите домой – и у вас весь контейнер в плесени. Если у вас рядом продукты открытые хранятся, то вы получаете один и второй лоток с плесенью. Надо перебирать товар и смотреть, когда он сделан. Приходишь в супермаркет - ягоды хранятся без холодильника. Они по условиям хранения должны быть +4...+12 градусов. Условия хранения не соблюдаются, товар портится", - рассказал Несмиянов в комментарии "Украина 24".

Также специалист призвал не ходить за покупками в места стихийной торговли и не приобретать ягоды и фрукты, хранящиеся при температуре выше +12 градусов.

"Кроме ягод, также покрывается плесенью сыр. Каждое лето огромное списание сыра... Некачественное сырье или неправильно обрабатывают ножи. Также хлеб - если нарушили технологический процесс, упаковали теплый хлеб, он там "вспотел" и после этого ускоренно зарастает плесенью", - рассказал эксперт.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какая смородина самая полезная.

Также мы писали, что диетолог назвала аnti-age продукты.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины рынокпитаниепродукты
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь