ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Біла, чорна або червона: яка смородина найкорисніша

Субота 01 серпня 2020 13:20
Біла, чорна або червона: яка смородина найкорисніша
Названо найкорисніший вид смородини (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

В Україні зростає кілька видів смородини, всі вони корисні, але тільки одна - найкраща

Смородина вважається однією з найбільш корисних ягід у світі. Наприклад, у Великій Британії вона впевнено лідирує в списку ягід, що ростуть в країні. І не дарма, адже смородину по праву вважають "вітамінною бомбою". Вчені навіть виявили в ягоді властивості захищати від хвороб серця і запобігати появі діабету.

Сорти смородини розрізняють за забарвленням, щільністю та ароматом. У чорній більш ароматні ягоди і листя. З плодів готують варення, перетирають з цукром, роблять соуси. Листя кидають в консервацію. Червону і білу смородину використовують для морсів, желе і киселів. Про користь цієї ягоди розповіла ведуча програми "Ревізор" на Новому Каналі, кулінар Юлія Панкова.

"У червоній смородині багато йоду, пектину, органічних кислот і мінеральних солей. У ягоді стільки вітамінів, що її слід було б продавати в аптеках, а не на ринках. Біла смородина добре впливає на склад крові, виводить солі і токсини, знижує рівень холестерину. Чорна багата на вітамін С, навіть у лимоні його в десять разів менше. Тому вона корисна при авітамінозі і при застуді ", - впевнена ведуча.

Саме чорну смородину по праву вважають народним засобом від усіх недуг, адже вона:

  • тонізує серцево-судинну систему,
  • знижує рівень цукру в крові,
  • зміцнює імунітет і стійкість організму до захворювань,
  • знищує віруси групи А і В,
  • покращує і стимулює діяльність шлунка і кишечника,
  • нормалізує обмін речовин,
  • діє заспокійливо при неврологічних захворюваннях, головному болі, порушеннях сну,
  • зберігає зір,
  • підтримує розумові здібності в літньому віці,
  • покращує функцію нирок.

Раніше експерти назвали найнебезпечніші продукти на нашому столі. Деякі з них можуть пошкодити стравохід і заразити щурячою хворобою.

Також ми писали, що названа найкорисніша лісова ягода, яка допоможе вашому зору.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України здоровье
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся