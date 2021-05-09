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Українців попередили про потужну магнітну бурю: такого не було давно

Новость на русском → Неділя 09 травня 2021 16:45
Українців попередили про потужну магнітну бурю: такого не було давно Колаж РБК-Україна: Магнітна буря вдарить у травні
Автор: Світлана Мащенко

Магнітна буря в середині травня буде особливо сильною. Українцям назвали дати ударів і попередили, що вони будуть потужністю G2, що трапляється досить рідко.

Коли чекати магнітну бурю, кому вона небезпечна, і як уберегтися - читайте далі в нашому матеріалі.

Дати магнітної бурі

Згідно даним Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, магнітна буря нас чекає 13-14 травня. Особливо сильним удар буде в п'ятницю 14-го числа - його сила - G2.

При цьому збудженою магнітосфера буде з 12 по 17 травня, а потім невеликий сплеск очікується 20-го числа.

Українців попередили про потужну магнітну бурю: такого не було давно

Скрін: дати магнітних бур у травні (tesis.lebedev)

Що таке магнітна буря

Під магнітною, або (геомагнітною бурею), вчені мають на увазі один з видів геомагнітної активності. Таке явище трапляється при надходженні в околиці планети обурених потоків сонячного вітру, які починають взаємодіяти з магнітосферою Землі.

Магнітна буря буває різною за тривалістю - від декількох годин до декількох днів.

Для кого дні магнітної бурі небезпечні, і як уберегтися

Першими відчувають на собі магнітну бурю метеочутливі люди, літні, ті, у кого є хронічні хвороби, сердечники, гіпертоніки і гіпотоніки.

В цей час може боліти голова, бувають напади мігрені, старі травми нагадують про себе, а тиск може "скакати".

Експерти кажуть, що занепад сил, головний біль і відчуття втоми в дні сильних магнітних бур можуть відчувати навіть люди з міцним здоров'ям.

Щоб мінімізувати вплив магнітної бурі, скористайтеся кількома порадами:

  • не перепрацьовувати фізично і емоційно,
  • уникайте стресів,
  • побільше гуляйте на свіжому повітрі,
  • відмовтеся від алкоголю, куріння, підбадьорливих напоїв (кава, енергетики),
  • прийміть вранці контрастний душ, а ввечері - теплу ванну.

До слова, у червні українці зможуть спостерігати за сонячним затемненням. Стала відома дата, і де його можна буде побачити.

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