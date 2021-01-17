Українці зможуть побачити сонячне затемнення: коли воно відбудеться

Українці зможуть побачити сонячне затемнення (фото: pixabay)

Українці в цьому році зможуть споглядати сонячне затемнення. Воно відбудеться 10 червня 2021 році, і його побачать жителі майже всієї країни, крім південних областей. Цікаво, що ця подія стане унікальною, оскільки затемнення буде видно в 60-ти країнах і навіть на Північному полюсі. Останній раз таке було тільки в 2003 році.

Затемнення стане кільцеподібним і, приміром, з Києва можна буде побачити закриття сонячного диска на 12%, пише ukranews.

При спостереженні слід дотримуватись обережності – дивитися на Сонце неозброєним оком не можна. Також не можна використовувати сонцезахисні окуляри, телескоп і бінокль. Для цього підійдуть такі підручні засоби, як рентгенівські знімки, засвічена фотоплівка, лазерні диски, зварювальна маска, в крайньому випадку над свічкою можна закоптити плівку або скло.

Астрологи кажуть, що час сонячного затемнення – період складний, агресивний і небезпечний. В цей період не можна приймати важливих рішень, робити поспішні висновки і сваритися з близькими.

Будьте обережні з алкоголем, критикою, різкими словами. Не займайтеся в цей час екстримом, не випробовуйте долю і не сваріться з начальством.

При цьому період сонячного затемнення може принести і позитивні зміни в житті. Для цього слід проявляти активність і розраховувати тільки на себе і свої сили. Також цей час підходить для різних практик, медитацій і позбавлення від страхів і фобій.

У день сонячного затемнення астрологи радять шукати однодумців і навіть свою другу половинку. Доброю прикметою вважається укладення шлюбу, але за умови, що між майбутнім подружжям є глибокий духовний зв'язок.

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