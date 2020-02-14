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У Мінекономіки назвали причини уповільнення економіки України

Новини » Економіка     14.02.2020 - 16:49
У Мінекономіки назвали причини уповільнення економіки України
Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уповільнення викликане погодою, тенденціями на зовнішніх ринках, зміцненням гривні і зростанням зарплат

Мінекономіки прокоментувало дані Державної служби статистики, згідно з якими зростання економіки уповільнилося у IV кварталі 2019 року до 1,5%. Про це повідомляється на сайті відомства.

Як заявив керівник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, за результатами 2019 року "економічна активність зберігалась на достатньо високому рівні".

"Наприкінці року економіка дещо уповільнилася. Це було очікувано та прогнозовано", - сказав він.

Як зазначається в повідомленні, уповільнення було викликане не зовсім типовими термінами збору врожаю зернових та інших культур. "Тепла погода призвела до ранніх зборів, у результаті чого на відміну від того ж 2018 року основний збір врожаю зернових прийшовся на ІІІ квартал. І відповідно, у цей період по сільському господарству були гарні показники на тлі рекордного врожаю, і суттєве зниження в ІV кварталі", - наголосили в міністерстві.

У Мінекономіки повторили тези, які відомство неодноразово транслювало упродовж осені та зими.

  • - негативні тенденції на зовнішніх ринках. Зокрема, суттєво впали ціни на чорні метали - у середньому на 10-15% порівняно з 2018 роком. У результаті металургійне виробництво зменшилося на 3,1% за рік (на 10% у грудні), що мало найбільший внесок у загальне падіння промисловості.
  • - протекціоністські заходи з боку США, за якими слідували кількісні обмеження ЄС та Єгипту, новими торгівельні обмеження з боку Російської Федерації, введені в дію наприкінці 2018 року. Останній чинник найбільше вдарив по машинобудуванню, випуск якого зменшився за рік на 5,6%.
  • - проблеми з логістикою. У минулому році суттєво зросло навантаження на чорноморські порти, що було пов’язано зі збільшенням перевалки зерна, вугілля та металів, які переорієнтовувалися із європейського напрямку та азовських портів.
  • - теплі погодні умови, що були вагомим чинником скорочення попиту на енергоресурси (поряд з падінням виробництва у галузях-основних споживачах енергії) і відповідного падіння в постачанні електроенергії, газу та пари - на 4,1% (і на 15,7% у грудні).

"Звичайно, негативний вплив цих факторів суттєво підсилювався зниженням цінової конкурентоспроможності вітчизняних підприємств через зміцнення обмінного курсу та високі темпи підвищення заробітних плат внаслідок високої конкуренції між роботодавцями на ринку праці", - зазначили в Мінекономіки.

Нагадаємо, 14 лютого Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2019 року. За даними статистичного відомства, реальний ВВП України в IV кварталі 2019 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 1,5%, по відношенню до III кварталу 2019 року (з урахуванням сезонного фактора) - на 0,1%.

Відзначимо, за даними Національного банку України, у 2019 році зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) в Україні сповільнилося до 1,4%, що у 2,7 рази менше, ніж у 2018 році.

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Новини України ВВПекономікаМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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