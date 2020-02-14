ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні показали різницю між платіжками за тепло у січні

Новини » Політика     14.02.2020 - 22:58
У Кабміні показали різницю між платіжками за тепло у січні
Ілюстративне фото (УНІАН)

В Одеській області найбільша різниця між платіжками за січень

У Кабінеті міністрів України порівняли розмір платіжок за тепло індивідуальних користувачів у січні 2019 та 2020 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

За словами Гончарука, попри те, що ще не всі українці отримали січневі платіжки за тепло, в уряді фіксують зниження. Він додав, що за зиму громадяни України заплатять за тепло менше ніж минулого року.

Крім того, прем'єр-міністр опублікував порівняльну схему, на якій зображена різниця між платіжками за січень, які українці отримували у 2019 та 2020 роках. Так, найбільша різниця у платіжках індивідуальних користувачів зафіксована в Одеській області та становить -59%.

Карта різниці у платіжках

Нагадаємо, раніше глава уряду Олексій Гончарук анонсував збільшення розміру платіжки за житлово-комунальні послуги за січень 2020 року в порівнянні з платіжкою за минулий рік. Розмір платіжки у січні зріс, у тому числі, через те, що зросла ціна на газ для населення.

Також РБК-Україна писало, що у КП "Київтеплоенерго" пояснили причини зростання сум у платіжках за тепло. Збільшення сум у платіжках за опалення у січні 2020 року в порівнянні з груднем 2019 року в Києві пов'язана з температурою повітря та вартістю газу.

Регулятор надав роз'яснення щодо платіжок за воду В Україні запрацював державний сервіс перевірки квитанцій
Новини України Кабінет Міністрів Україниотоплениеплатежи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся