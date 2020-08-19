Українців очікують затяжні вихідні в серпні: скільки відпочиватимемо

В Україні у зв'язку зі святом День Незалежності 24 серпня громадян очікують затяжні вихідні. Так, крім суботи та неділі 22 і 23 серпня, українці будуть відпочивати ще й на наступний день.

Державне свято День Незалежності щорічно відзначають 24 серпня, і в 2020 році дата припадає на понеділок. Таким чином перший робочий день наступного тижня буде офіційним вихідним. Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Робочі дні після Дня Незалежності розпочнуться з вівторка і триватимуть по п'ятницю включно.

Зазначимо також, що в цю неділю, 23 серпня, українці святкуватимуть День державного прапора України.

Взагалі в останньому місяці літа у працівників з п'ятиденним робочим тижнем у 2020-му всього передбачається 20 робочих і 11 вихідних днів.

До речі, цього разу в Києві святкові заходи з нагоди Дня Незалежності будуть проходити на Михайлівській і Софіївській площах, а не на Хрещатику і Майдані Незалежності, як це було раніше. Таке рішення затвердили на засіданні уряду. Саме святкування пройде без параду і з урахуванням карантинних вимог.

Раніше стало відомо, як в Україні відзначатимуть День незалежності.

Також ми писали про те, що в Україні з'являться нові державні свята і розповідали, коли будемо відзначати.