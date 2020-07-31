В Україні з'являться нові державні свята: коли будемо відзначати

Зеленський хоче ввести нові свята в Україні (колаж РБК-Україна)

Зеленський запропонував визнати державними ісламські та іудейські свята

Володимир Зеленський запропонував дати таким релігійним святам, як Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим статус державних в Україні.

Глава держави підписав відповідний указ № 303/2020, передали в Офісі президента України.

Також Зеленський доручив уряду обговорити це питання з Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам'яті. Далі законопроект внесуть на голосування у Верховну Раду.

Що це за свята і коли вони відзначаються - читайте в матеріалі Styler.

Рамазан-Байрам і Курбан-Байрам широко шануються в мусульманській релігії.

Песах, Рош-Гашана і Ханука - великі та важливі юдейські свята.

Католицька Пасха святкується християнами західного обряду за григоріанським календарем.

Рамазан-Байрам: одне з найбільших ісламських свят (відоме також у кримських татар як Ораза-байрам і татарською як Ураза-байрам). Це свято розговіння, що знаменує закінчення місяця посту Рамадан і 30-денного посту. Від такого посту звільняються тільки вагітні жінки та матері-годувальниці, хворі, подорожні та військові. Саме слово "рамадан" означає "горіти", тобто в цьому місяці при дотриманні посту згоряють всі гріхи людини.

Ураза-байрам називають малим святом на противагу великому - Курбан-Байраму - святу жертвопринесення, який відзначається через 70 днів після закінчення урази. У Рамазан-Байраму немає фіксованої дати, адже тривалість місяця становить 29 або 30 днів і залежить від місячного календаря. У 2020 році свято відзначали 24 травня.

Перед святом всі члени сім'ї повинні обов'язково скупатися, одягти чисту білизну, навести порядок із зачісками, постригти нігті. Жінки фарбують хною волосся і перші фаланги пальців. За традицією святкову трапезу і веселощі слід розділити з родичами, друзями і сусідами будь-якого віросповідання та національності, а головне - проявити милосердя до голодних і знедолених.

Курбан-Байрам припадає на 70-й день після свята Ураза-байрам і триває три-чотири дні, а відзначається на згадку про жертвопринесення пророка Ібрагіма, символізуючи закінчення хаджу - паломництва мусульман до Мекки.

В день жертвопринесення мусульмани здійснюють повне обмивання (гусль), вдягають новий одяг, відвідують родичів і людей похилого віку, подають милостиню, відвідують могили батьків і близьких.

Курбан-Байрам починається з хутби (проповіді мулли) і жертвопринесення. У жертву Аллаху приноситься домашня худоба - корова, коза, вівця чи верблюд. М'ясо жертовних тварин ділиться на три частини. Одна призначається для сімейної трапези, друга йде на частування друзів і сусідів, а третя обов'язково роздається нужденним.

Дата свята також "кочує" в календарях різних років, і в 2020-му розпочнеться з 30 липня і триватиме по 3 серпня.

Песах є головним святом юдейської віри, і відзначається в пам'ять про вихід з Єгипту. Щорічно Песах відзначається з вечора 14 дня весняного місяця нісана за єврейським календарем. Загальна тривалість урочистостей з нагоди єврейської Пасхи становить 8 днів, протягом яких діють певні правила і відбуваються різні обряди.

У 2020 році святкували Песах від заходу 8 квітня і до настання ночі 16 квітня. А в 2021-му він почнеться від заходу 27 березня і триватиме до настання ночі 4 квітня.

Песах завжди проходить в радісній атмосфері, а його центральною традицією є святкова вечеря (седер). Головною забороною на свято є вживання квасних продуктів (хамець). Головним елементом ритуальної трапези є маца - прісний корж, що випікається перед святом.

Рош-Гашана - свято настання Нового року в юдейській вірі. Дата щороку змінюється і залежить від місячного циклу - початок нового року за єврейським календарем настає в перший день молодика осіннього місяця тішрей. Свято триває протягом двох днів. До речі, за традицією цей день не може припадати на неділю, середу або п'ятницю. У 2020 році свято розпочнеться 18 вересня і триватиме по 20 вересня.

Взагалі святкування Рош-Гашана для вірян має величезне значення і, згідно з Торою, вважається днем створення світу. Також вважається, що молитва на Рош-Гашана здатна вплинути на вердикт Господа. Тому однією з головних святкових традицій є відвідування синагоги та проголошення "слихота" (молитви про прощення гріхів).

В Україні широке святкування Рош-Гашана проходить в Умані, куди з'їжджаються з усього світу тисячі євреїв-хасидів. Вони збираються на могилі Рабі Нахмана. Згідно з заповітом цадика, відвідування його могили на Новий рік обов'язково має принести удачу.

Ханука - єврейське свято чуда, свято перемоги добра над злом, святості над нечистотою. Це єврейське восьмиденне зимове свято. У 2020 році його відзначали від 10 по 19 грудня.

В цей час не дотримуються посту - навпаки, в цей період заведено їсти страви з олією (пончики, смажені картопляні оладки). За традицією, кожен з 8 днів урочистостей дітям дарують подарунки - гроші та золоті монетки з шоколаду. В період свята запалюють свічки в менорі та читають вдячну молитву "галель".

Великдень у католиків, як і у православних, є найважливішим релігійним святом - християни по всьому світу відзначають воскресіння спасителя Ісуса Христа.

Головними атрибутами Великодня вважаються здобні паски, які символізують церкву; фарбовані яйця (символ вічного життя і чуда Воскресіння). Святкування у вірян західного і східного обрядів по суті не відрізняється - відмінність лише в датах. Так, у 2020 році римо-католики святкували Великдень 12 квітня (а православні - 19 квітня).

Нагадаємо, в травні Зеленський пообіцяв визнати державними два найбільших ісламських свята.

Раніше ми публікували православний календар на серпень 2020 і розповідали, які свята відзначатимуть в Україні.