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Стало відомо, як в Україні відзначатимуть День незалежності

Україна, Середа 12 серпня 2020 20:49
Стало відомо, як в Україні відзначатимуть День незалежності
Фото: марш захисників України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Святкування Дня незалежності пройде без параду

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України". Святкування пройде без параду і з урахуванням вимог по запобіганню поширення коронавіруса.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

зокрема, 23 серпня, у День державного прапора України, в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах і військових частинах повинні пройти церемонії урочистого підняття державного прапора.

"В День незалежності України, 24 серпня 2020 року, у місті Києві, інших населених пунктах передбачається проведення урочистостей за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООВ/АТО і громадськості", - йдеться в документі.

Крім цього у День незалежності буде проведена церемонія покладання квітів до пам'ятників та могил видатних діячів України, борців за незалежність, загиблих учасників Революції Гідності та учасників ООВ/АТО.

"Також уряд має організувати церемонії вручення державних нагород, заохочувальних відзнак особам, які зробили значний внесок у здобуття незалежності України, захист її суверенітету і територіальної цілісності", - повідомили в ОП.

Розробити та забезпечити виконання заходів святкування Дня незалежності має Кабінет міністрів.

Раніше РБК-Україна писало, що до Дня незалежності з Києва до Харкова запустять додаткові поїзди "Інтерсіті+".

Також повідомлялося, що у зв'язку з святкуванням Дня незалежності в Україні буде три вихідних дні підряд.

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