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Українців очікує сплеск епідемії грипу: як вберегтися

STYLERЖиття    08.02.2020 - 08:36
Українців очікує сплеск епідемії грипу: як вберегтися
Грип в Україні (фото: РБК-Україна)

На Україну насувається епідемія грипу

Грип в Україні продовжує лютувати, але сплеск епідемії ще попереду. У цьому епідемічному сезоні найпоширеніший грип - це H1N1. Він більш відомий як "свинячий грип". Небезпека його в тому, що через вірус у людини може розвинутися вірусна пневмонія.

За словами медиків, у групі ризику захворювання на "свинячий грип" входять працівники поліклінік і лікарень, вагітні жінки, літні люди і ті, хто страждає хронічними захворюваннями.

Небезпека вірусу H1N1 ще в тому, що він дуже легко передається від людини до людини. При цьому вірусна пневмонія може розвинутися протягом 48-72 годин. Тому експерти радять не займатися самолікуванням, а звертатися за допомогою до спеціалістів.

Медики стверджують, що кращий захист від грипу - це вакцинація. В даний час щеплення зробили 235 тисяч українців. При цьому в минулому році за весь епідемічний сезон щеплення від грипу зробили 161,5 тисяч українців.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вакцинуватися можна в будь-який час. Але потрібно пам'ятати, щоб організм дорослої людини виробив імунітет йому потрібно близько двох тижнів. У дітей цей показник може становити до місяця.

Завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені А. А. Богомольця Ольга Голубовська заявила, що у грипу інкубаційний період становить один день. Тому якщо людина була в контакті з хворим на грип, то щеплення не допоможе

Експерти зазначили, що епідемічний сезон в Україні триватиме до середини весни. Тому ще не пізно щоб захистити себе від грипу.

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