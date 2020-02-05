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Як відрізнити грип від коронавіруса: інфекції схожі у проявах

STYLERЖиття    05.02.2020 - 07:20
Як відрізнити грип від коронавіруса: інфекції схожі у проявах
Грип можна відрізнити від коронавіруса (фото: колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли, як відрізнити звичайний грип від смертельного вірусу з Китаю

Грип та коронавірус мають схожі прояви, але все ж у них є відмінності. Існують кілька симптомів, які допоможуть розпізнати смертельний вірус від звичайного грипу.

Новий вірус з Китаю дуже легко сплутати з грипом. Загальні симптоми інфекцій наступні: лихоманка, сухий кашель, задишка і стомлення.

Коронавірус, коли потрапляє в організм людини, то відразу ж вражає нижні дихальні шляхи. А грип навпаки вражає в першу чергу верхні дихальні шляхи.

Крім того, віруси грипу навіть у невеликій кількості можуть викликати появу хвороби. А коронавіруси не так заразні, оскільки імунна система багатьох людей стійка до захворювання. Про це повідомляє Focus.

У звичайного грипу інкубаційний період займає 1-2 дні. В цей час люди з інфекцією дуже заразні, хоча це може ніяк не проявлятися. При цьому вони залишаються заразними цілий тиждень.

Інкубаційний період коронавіруса становить 2-14 днів. Поки невідомо, як довго люди з цим вірусом залишаються заразними, перш ніж хвороба дасть про себе знати.

Нагадаємо, що коронавірус виявився небезпечнішим, ніж передбачалося раніше. Після хвороби організм не виробляє імунітет. Офіційно коронавірусом захворіло вже 20 630 осіб з 23 країн. При цьому 427 осіб померли, а 636 - вдалося видужати.

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