В Україні лютує небезпечний грип: школи масово закривають на карантин

В Україні через грип закривають школи на карантин (колаж РБК-Україна)

Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений майже у всіх областях

В Україні від грипу померли 15 осіб з початку епідемічного сезону, включаючи два летальних випадки, зареєстрованих за тиждень. Про це розповів гендиректор директорату громадського здоров'я МОЗ Андрій Скіпальський.

Так, за минулий тиждень - з 27 січня по 2 лютого - захворіли понад 200 тисяч людей, четверо померли.

Майже у всіх областях перевищено епідемічний поріг захворюваності, а в деяких областях оголошена епідемія.

У зв'язку з підвищенням захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію продовжують закривати школи на карантин.

5 лютого у Полтаві пішли на вимушені "канікули" учні шкіл та вихованці дитячих садочків. Навчальний процес там призупинено до 10 лютого, але може бути і на більш довгий термін. Як розповіли в міськраді, у Полтаві за тиждень було зареєстровано 2285 випадків сезонних захворювань, серед яких 1142 - діти.

Впорівнянні із тижнем раніше захворюваність зросла на 50% і перевищила епідемічний поріг.

У Луганській області в Рубіжному - де також перевищено поріг захворюваності вірусними інфекціями - було введено карантин у закладах загальної середньої освіти. Навчання в школах призупиняють з 6 до 14 лютого.

У Чернівцях, Миколаєві, Рівному та Хмельницькому у зв'язку з грипом на карантин теж закрили всі школи.

У Миколаївській області через підвищення рівня захворюваності закрили 75 шкіл.

Грип в Україні - через вірусну загрозу масово закривають школи на карантин

Лікарі нагадують, що головна захист від грипу - вакцинація. Але антитіла, що відповідають за пам'ять про вірус, починають вироблятися тільки через 2 тижні після ін'єкції. Як стверджують медики, всі українці, які померли через грип, не були вакциновані.

При появі перших ознак захворювання (висока температура, утруднене дихання, слабкість, ломота в тілі), слід одразу звертатися до лікаря. І не забувати про методи профілактики - часто мити руки, висипатися, нормально харчуватися і не підходити близько до людей з явними симптомами ГРВІ.