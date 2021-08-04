В українців відбирають "євробляхи" прямо під час розмитнення: що відбувається

Нещодавно в Україні почали виникати проблеми з розмитненням "євроблях" з трьох країн. Тепер водії зіткнулися з новою проблемою - у них забирають авто на іноземних номерах на штрафмайданчики прямо з митних постів.
Про це власників "євроблях" попередив представник "Авто Євро Сили", юрист Іван Казачук.
Казачук зазначає, що останнім часом все частіше він з колегами отримують дзвінки про те, що у людей забирають машини під час розмитнення.
"Це пов'язано з тим, що автомобілі знаходяться в режимі тимчасового ввезення і "верблюди" (ті, хто завіз такі авто) мають штрафи на 170 тисяч гривень або постанови про конфіскацію транспортного засобу. Недосвідчені митні брокери перед заїздом в зону митного контролю не перевіряють такі авто на предмет наявності таких штрафів", - пояснив юрист.
За його словами, перед тим як заганяти автомобіль в зону митного контролю, обов'язково слід перевірити машину по всіх можливих базах: митних, поліцейських, судових, міжнародних тощо.
"Потрібно знати, хто і коли завозив авто, через який пункт - останнє теж важливо, оскільки авто з РФ зараз не розмитнюють", - зазначив експерт.
Також слід пам'ятати, що брокер, який проводить митне оформлення, може не тільки підвести клієнта під солідний штраф (близько 5-6 тис. доларів), але і сам на нього нарватися.
Раніше українцям показали, як розмитнити "євробляху" онлайн.