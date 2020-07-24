В Україні хочуть ввести новий вид військової служби: кого і коли будуть призивати

Українські військові (фото: zoda.gov.ua)

Рада може проголосувати за законопроект про введення нового виду військової служби восени

В Україні можуть ввести новий вид військової служби, яку нестимуть резервісти - їх будуть призивати в особливий період без оголошення мобілізації на строк до шести місяців.

Рішення про такий призив прийматиме Верховний головнокомандувач ЗСУ. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента України.

Даний проект закону пропонує поширити на резервістів комплекс соціальних гарантій, які діють для мобілізованих осіб. Також планують удосконалити питання формування військового резерву та створити військовий облік резервістів у державі за допомогою автоматизованої системи "Оберіг" (Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних і резервістів).

Ініціатива була розроблена Міноборони. Президент Володимир Зеленський обговорив її з представниками Ради резервістів ЗСУ.

Документ передбачає також переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до європейських підходів.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що основною метою законодавчих змін є створення умов, коли бойової та професійний досвід резервістів можна буде максимально використовувати.

"Мають бути забезпечені місця служби, щоб одразу людина давала результат", - заявив він.

Ще на зустрічі глави держави з Радою резервістів розглянули законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань вдосконалення забезпечення організації виконання військового обов'язку в особливий період". У ньому йдеться про введення пільгового оподаткування ФОПів у разі їхнього призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів у особливий період. На весь час такої служби їх хочуть звільнити від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізосіб.

Такі законопроекти можуть проходити перші читання у Верховній Раді вже у вересні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна поки не може повністю відмовитися від призову на строкову службу.

Також ми писали про те, що в МОН України висловилися щодо призову в 2020 році і пояснили, що будуть робити зі школярами та випускниками вишів.