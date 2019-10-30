Українців позбавлять від трудових книжок: що це дасть

Трудова книжка в Україні (фото: РБК-Україна)

В Україні планують відмовитися від трудових книжок

В Україні відмовляться від трудових книжок. Для того, щоб влаштуватися на роботу, людині знадобиться паспорт та ІПН. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в інтерв'ю "Українській правді". На питання журналіста,що знадобиться працівникові при прийомі на нове місце служби, Дубілет лаконічно відповів.

"Паспорт і ІПН. Не потрібно зберігати паперову копію, ставити якісь штампи", - сказав Дубілет.

Також Дмитро розповів, як відбулося рішення про скасування трудових книжок.

"Як це було у випадку з трудовими книжками? Я познайомився з головою Пенсійного фонду. Він мені показав, як працює їх електронна система. Виявляється, в Пенсійному фонді з 2000 року все в електронній формі. У них, до речі, крута система. Я кажу: "А чому ми тоді трудові книжки досі не скасували?". "Так як ніколи не було політичної волі". Я кажу: "Так давайте зробимо". Він каже: "Давайте", - згадав міністр.