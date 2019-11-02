Українців лікуватимуть по телевізору: усі подробиці

В Україні в рамках медичного реформування планують ввести мережу телемедицини, завдяки якій хворі зможуть отримати консультацію лікаря навіть у найвіддаленішому селі. Поки, однак, формування телеконсультацій і введення нової системи майбутнього знаходиться на стадії розробки. Про це в інтерв'ю "ВВС News Україна" повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Як повідомляється, в деяких медичних установах лікарі вже консультують пацієнтів онлайн, але це не телемедицина в справжньому розумінні цього процесу.

"В цьому напрямку найбільше зусиль доклала Одеська область. Зараз це більше працює у віддалених амбулаторіях, де сімейний лікар потребує допомоги і порад колег", — сказала чиновниця.

На думку міністра охорони здоров'я, звернення пацієнтів до лікарів за допомогою телемедицини стане наступним кроком. Незважаючи на те, що в Україні вже є медустанови, які проводять онлайн-консультації, поки це не можна назвати телемедициною.

"Ми повинні думати, як все розвинути і поставити на прозору схему. На сьогодні телемедицина — це насамперед питання завершення вже розпочатих програм, закупівлі та налаштування техніки. Щоб те, що в сільських регіонах вже закупили, запустили в роботу", — підсумувала Скалецька.

Телемедицина (ілюстративне фото: pixabay.com)

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