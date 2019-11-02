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МОЗ контролює ситуацію з дифтерією, - Скалецька

Новини » Суспільство     02.11.2019 - 13:38
МОЗ контролює ситуацію з дифтерією, - Скалецька
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

У МОЗ запевнили, що в Україні вистачає антидифтерійної сироватки

Україні не загрожує серйозна епідемія дифтерії, ситуація контролюється. Про це заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в інтерв'ю BBC Україна.

За словами міністра, ситуація зі спалахом захворюваності на дифтерію контролюється МОЗ. Вона додала, що в Україні вистачить флаконів з сироваткою проти дифтерії.

"Ми ще не говоримо про серйозну епідемію, ситуація з дифтерією під контролем. Цього року ми маємо 200 флаконів, ще додатково 150 чи 170 нам передадуть міжнародні організації у якості гуманітарної допомоги. Ще 100 теж у якості допомоги нададуть посольства, у разі, якщо буде така необхідність. Тобто насправді ми можемо розраховувати на 450 флаконів сироватки і цієї кількості ліків достатньо", - пояснила Скалецька.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомляла, що станом на 1 листопада в Україні було зареєстровано 21 випадок захворювання на дифтерію. Зокрема, 18 випадків захворювання на дифтерію було зафіксовано в жовтні.

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області підтвердили наявність дифтерійної палички у хворої ангіною. Зазначалося, що антидифтерійну сироватку хворій поки не вводили. Наразі вона перебуває в стаціонарі та отримує лікування антибіотиками.

В Україні зросла кількість випадків захворювання на дифтерію У МОЗ заявили про загрозу розповсюдження дифтерії в Україні
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниЗоряна Скалецькадифтерія
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