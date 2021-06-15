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Українцям заборонили купатися в Чорному морі: названа причина

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Одеса, Вівторок 15 червня 2021 17:29
Українцям заборонили купатися в Чорному морі: названа причина Фото: в Одесі заборонили купатися (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі у зв'язку зі зливовими опадами, які пройшли 12-13 червня 2021, велика кількість поверхневих вод потрапило в акваторію міських пляжів.

Про це повідомило Управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Відтак, в службі рекомендують тимчасово утриматися від купання до особливого розпорядження.

Окрім того, зазначають, що це необхідно аби не допустити погіршення епідеміологічної ситуації в літній період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом.

Які захворювання передаються водним шляхом?

Існує безліч захворювань, які передаються водним шляхом, це насамперед гострі кишкові інфекції, такі як рота вірусний гастроентероколіт, дизентерія, черевний тиф, паратиф, холера, вірусний гепатит A, лептоспіроз.

Окрім того, захворювання проявляються не відразу, а після інкубаційного (прихованого) періоду. При різних кишкових інфекціях він відрізняється: короткий при дизентерії – 2-7 днів, при холері – від декількох годин до п’яти днів, при черевному тифі – 7-25 днів, при гепатиті A – 15-50 днів.

Раніше ми повідомляли, що під Миколаєвом відпочивальники врятували дельфінятко.

Ми також писали про те, що в Чорному морі знайшли кладовище убитих дельфінів.

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