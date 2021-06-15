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Украинцам запретили купаться в Черном море: названа причина

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Одесса, Вторник 15 июня 2021 17:29
Украинцам запретили купаться в Черном море: названа причина Фото :в Одессе запретили купаться (РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе в связи с ливневыми осадками, которые прошли 12-13 июня 2021, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

Об этом сообщили в офисном сайті города.

Следовательно, в службе рекомендуют временно воздержаться от купания до особого распоряжения.

Кроме того, отмечают, что это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.

Какие заболевания передаются водным путем?

Существует множество заболеваний, которые передаются водным путем, это прежде всего острые кишечные инфекции, такие как рота вирусный гастроэнтероколит, дизентерия, брюшной тиф, паратиф, холера, вирусный гепатит А, лептоспироз.

Кроме того, заболевания проявляются не сразу, а после инкубационного (скрытого) периода. При различных кишечных инфекциях он отличается: короткий при дизентерии – 2-7 дней, при холере от нескольких часов до пяти дней, при брюшном тифе – 7-25 дней, при гепатите A – 15-50 дней.

Ранее мы сообщали, что под Николаевом отдыхающие спасли дельфиненка.

Мы также писали о том, что в Черном море нашли кладбище убитых дельфинов.

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