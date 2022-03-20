Українських водіїв не каратимуть за такі порушення під час війни
Українські водії звільняються від покарань за певні порушення під час війни. Зокрема мова йде про протерміновані права.
Такі порушення допускаються згідно ухвали Кабінету міністрів № 165 від 28 лютого 2022 року.
Таким чином водіям дозволили використовувати протерміновані права як у паперовому, так і в електронному вигляді під час війни.
Причина такого рішення полягає у зупиненні термінів надання адмінпослуг та видачі дозвільних документів на час воєнного стану на підставі ухвали Кабінету міністрів № 165 від 28 лютого 2022 року.
"Зупинені терміни будуть відновлені протягом місяця після припинення або скасування військового стану на відповідній території України", - йдеться в документі.
У деяких випадках авто можуть забирати на потреби ЗСУ
Зазначимо, що в багатьох містах України діє вимога на час воєнного стану, коли у водіїв, зупинених у стані алкогольного сп'яніння, можуть вилучати авто і передавати їх на потреби ЗСУ.
Автомобіль можуть вимагати на потреби армії не лише через пиятику за кермом. Так, в умовах воєнного стану військові можуть здійснювати примусове відчуження авто, але це повинно відбуватися з дотриманням певних правил.
Зокрема, про це йдеться в статті 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Власнику авто мають вручити часткові наряди. Це документ, підписаний начальником військової адміністрації спільно з начальником ТЦК та СП.
Якщо авто повернуть із пошкодженнями, або воно буде знищено, власник має право вимагати грошову компенсацію.
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