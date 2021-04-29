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Українці зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту, але з іншою умовою

Новость на русском → Київ, Четвер 29 квітня 2021 13:58
Українці зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту, але з іншою умовою Фото: у Туреччину можна буде літати без ПЛР-тесту (Rebeca Figueiredo Amorim/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

З 15 травня українці зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту. Втім, залишається в силі вимога заповнити спеціальну форму перед вильотом.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляється, ПЛР-тести будуть не потрібні для подорожі, але українці повинні заповнити спеціальну форму перед вильотом. Там потрібно вказати свої паспортні дані, рейс і місце проживання в Туреччині.

Після заповнення даних система генерує Hes-код, який необхідно пред'являти в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті. Так влада контролює, чи мала людина контакт з хворим COVID-19, і якщо це сталося - інформує туриста.

Електронна форма доступна за лінком: https://cutt.ly/wbdftCA

За 72 години до прильоту до Туреччини:

Українці зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту, але з іншою умовою пасажири повинні роздрукувати заповнену анкету або завантажити на пристрій (смартфон, планшет тощо);

Українці зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту, але з іншою умовою пасажири повинні пред'явити роздруковану анкету або завантажену анкету на мобільному пристрої співробітнику авіакомпанії в аеропорту вильоту. Без анкети в посадці на борт літака буде відмовлено.

Нагадаємо, у Туреччині з 29 квітня по 17 травня діє жорсткий локдаун з цілодобовою комендантською годиною. Обмеження не стосуватимуться іноземців, які перебувають в країні тимчасово.

РБК-Україна писало, що буде з путівками і чи варто планувати відпочинок через локдаун в Туреччині.

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