ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українцям стали відмовляти у в'їзді в Європу: яка країна "розгортає" людей

STYLERЖиття    03.02.2020 - 08:23
Українцям стали відмовляти у в'їзді в Європу: яка країна "розгортає" людей
Польща не пускає українців (Колаж РБК-Україна)

Польща стала найчастіше відмовляти українцям у в'їзді

Польща стала все частіше "розгортати" українців у в'їзді в країну. За 2019 рік кількість відмов громадянам нашої країни збільшилася до 58,5 тисяч, в 2018 році не дозволили перетнути кордон 48 тисячам людей. Про це інформує аналітичний центр "Європа без бар'єрів".

Основною причиною заборони в'їзду в країну польські прикордонники називають відсутність в українців готівкових коштів, а банківська карта як доказ платоспроможності в такому питанні не може допомогти.

До речі, в 2018 році службовці перевіряли не тільки документи, що посвідчують особу, але і запитували про мету візиту. Часто це питання ставало останнім.

За даними Європейського агентства кордонів і берегової охорони Frontex, Україна займає перше місце за кількістю відмов у в'їзді до країн ЄС та Шенгену.

В 2018 році, за інформацією Frontex, кількість відмов через нестачу документів чи грошей зросла аж на 55% – 57 тисячі 593 відмови, що на 20 тисяч більше, ніж у 2017 році. Більшість відмов, приблизно 53 тисяч, видали на наземному польському кордоні.

Юристи рекомендують подавати письмову скаргу, якщо причина відмови була надуманою. В ній окрім особистих даних потрібно детально описати, що сталося, і вказати, як звуть прикордонника, який поставив відмову.

ЄС офіційно оголосив про введення нових правил видачі віз Трамп обмежив в'їзд в США громадянам шести країн
Новини України визы
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся