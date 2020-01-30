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СБУ не пустила в Україну понад 5 тис. росіян з 2014

Новини » Політика     30.01.2020 - 17:43
СБУ не пустила в Україну понад 5 тис. росіян з 2014
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За 2019 рік на територію України був заборонений в'їзд 675 громадянам Росії

Служба безпеки України з 2014 року не пустила в Україну 5024 росіян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ в Telegram.

При цьому у відомстві зазначили, що за 2019 рік на територію України був заборонений в'їзд 675 громадянам Російської Федерації.

"Всього з 2014 року СБУ не пустила в Україну 5024 росіянин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 січня групу з чотирьох російських акторів не пустили в Україну прикордонники в аеропорту Запоріжжя. Одна з причин відмови у в'їзді - незаконний візит в анексований Крим.

Крім того, російські прикордонники заборонили в'їзд на територію РФ депортованим з окупованого Криму на материкову Україну блогера та журналіста Євгена Гайворонському. Журналіст був депортований в Україну після 9 днів помірності в "тюрму для іноземців" в Краснодарському краї РФ.

Додамо, що британське видання Daily Mail назвало Крим територією Російської Федерації. Посольство України у Великобританії відреагувало на публікацію видання і закликало виправити помилку.

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