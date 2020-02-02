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США заборонили в'їзд для іноземців, які нещодавно відвідували Китай

Новини » Суспільство     02.02.2020 - 23:11
США заборонили в'їзд для іноземців, які нещодавно відвідували Китай
Ілюстративне фото (flickr.com/usembassykyiv)

Заборону ввели через зростаючу загрозу коронавіруса

США обмежать в'їзд на територію країни іноземним громадянам, які за останні два тижні відвідували Китай через загрозу поширення коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Міністерства внутрішньої безпеки США.

Зазначається, що обмеження не торкнуться тільки найближчих родичів членів екіпажів або постійних жителів країни,

"У відповідь на зростаючу загрозу нового коронавіруса і для мінімізації ризику його поширення в Сполучених Штатах, Міністерство внутрішньої безпеки США сьогодні почне застосовувати обмеження на всі пасажирські рейси в Сполучені Штати, що перевозять осіб, які нещодавно подорожували в КНР", - йдеться в повідомленні

Крім того, громадяни США, які знаходилися в провінції Хубей протягом 14 днів з моменту їх повернення, будуть піддаватися обов'язковому карантину протягом 14 днів, щоб забезпечити їм належну медичну допомогу і медичний огляд.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 2 лютого у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків нової коронавирусной інфекції (2019-nCoV), у тому числі 305 смертельних випадків.

РБК-Україна писало, що Китай планує підтримати банківську систему шляхом вливання в економіку 1,2 трлн юанів (173 млрд доларів), щоб подолати негативні економічні наслідки спалаху нового коронавіруса.

Число інфікованих коронавірусом перевищило 14,5 тисяч У евакуйованих з Китаю німців виявили коронавірус
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