Українцям стала доступна ще одна медична послуга безкоштовно: як її отримати
У 2022 році українцям стане доступний безкоштовно ще один пакет з програми медичних гарантій. Це - хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару один день.
Що це за пакет, хто його може отримати безкоштовно, розповіли у Національній службі здоров'я України.
Цей пакет передбачає виконання тих хірургічних операцій, які можна провести в стаціонарі, але не можна – у звичайних поліклініках.
"Пацієнти, яким проводять нескладні операції, зможуть повернутися додому в той же день або на наступний. Але в разі ускладнень - їх госпіталізують в стаціонар на потрібний термін", - відзначають в НСЗУ.
Послуга потрібна для скорочення перебування пацієнта в лікарні, а медики зможуть застосовувати кращі методики хірургічних втручань. Для громадян України ці операції будуть безкоштовні, оскільки фінансування надасть НСЗУ.
Які операції можна зробити:
- операції на очах (сітківці, рогівці, склері, виправлення косоокості, лікування глаукоми, катаракти)
- операції на носі, вусі, роті, горлі
- операції на щитовидній залозі
- операції на опорно-руховому апараті
- щелепно-лицьові хірургічні операції
- установка та обслуговування кардіостимулятора, і деякі втручання на серці
- малоінвазивне (без розрізу) видалення жовчного міхура
- нескладні операції на молочних залозах
- діагностичні процедури на кістках і суглобах, включаючи біопсію
- комплексну ендоскопію
Як отримати послугу хірургії одного дня безкоштовно
Направлення на таку операцію повинен видати лікуючий або сімейний лікар - в електронному вигляді. Перед цим лікар повинен провести всі необхідні обстеження і з'ясував, яку операцію потрібно зробити пацієнту.
Також така послуга буде доступна при переведенні з іншого підрозділу або медичного закладу.
При госпіталізації бригадою екстреної допомоги.
При особистому зверненні в невідкладному стані.
Що входить в безкоштовну послугу
- Огляд лікаря-анестезіолога і знеболювання під час діагностики, процедур і самої операції.
- Необхідні лабораторні дослідження та аналізи крові, в яких виникне необхідність при ускладненнях під час операції.
- Електрокардіографія, рентген, УЗД.
- Гістологічне або цитологічне дослідження (при підозрі на новоутворення)
- Післяопераційний догляд і знеболювання при необхідності, рекомендації по відновленню.
- Ліки та медичні вироби з Нацпереліку та закуплені коштом різних програм.
Що не входить в безкоштовний пакет
Харчування в стаціонарі
Вартість медикаментів, які не включені до Нацпереліку основних лікарських засобів.
Платні послуги, які входять до списку Постанови КМУ №1138.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям розповіли, за яких випадках потрібно платити в поліклініці.
А також розповідали про те, що робити, якщо звільнився або захворів сімейний лікар.