Українцям розповіли, за яких випадках потрібно платити в поліклініці

Надання медичної допомоги для українців в поліклініці - це безкоштовно, за умови декларації з лікарем. Але є послуги, за які доведеться заплатити.

У лікарнях з договором з НСЗУ медична допомога безкоштовна для пацієнтів в рамках програми медичних гарантій.

Однак лікарні можуть офіційно надавати платні послуги, що не входять до Програми медгарантій.

Список цих послуг затверджений Постановою Кабінету Міністрів.

Які послуги платні

Пацієнт вирішив пройти обстеження, здати аналізи або отримати консультацію у вузького фахівця без направлення лікаря за власним бажанням.

Якщо приватна лікарня не надає медичні послуги, яких потребує пацієнт, за договором з НСЗУ.

Покращений сервіс, такий як окрема палата або покращене харчування.

Профілактичний огляд дорослих пацієнтів.

Косметологія, масаж, зубне протезування

Вартість платних послуг у комунальній лікарні встановлює її власник - місцева влада.



Медичний заклад має розмістити цю інформацію на всіх ресурсах: на своєму сайті, в соцмережах і на інформаційних стендах в лікарні.

Оплата за платні послуги проводиться офіційно в касі або безготівково через термінал, а пацієнту повинні видати чек.



Якщо з вас вимагали гроші за безоплатні послуги, на які у лікарні був договір з НСЗУ, подайте скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ.

Тут ви можете прочитати, як це зробити.