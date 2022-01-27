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Українцям розповіли, за яких випадках потрібно платити в поліклініці

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Четвер 27 січня 2022 13:19
Українцям розповіли, за яких випадках потрібно платити в поліклініці Фото: За що потрібно платити в поліклініці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Надання медичної допомоги для українців в поліклініці - це безкоштовно, за умови декларації з лікарем. Але є послуги, за які доведеться заплатити.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

У лікарнях з договором з НСЗУ медична допомога безкоштовна для пацієнтів в рамках програми медичних гарантій.

Однак лікарні можуть офіційно надавати платні послуги, що не входять до Програми медгарантій.

Список цих послуг затверджений Постановою Кабінету Міністрів.

Які послуги платні

  • Пацієнт вирішив пройти обстеження, здати аналізи або отримати консультацію у вузького фахівця без направлення лікаря за власним бажанням.
  • Якщо приватна лікарня не надає медичні послуги, яких потребує пацієнт, за договором з НСЗУ.
  • Покращений сервіс, такий як окрема палата або покращене харчування.
  • Профілактичний огляд дорослих пацієнтів.
  • Косметологія, масаж, зубне протезування

Вартість платних послуг у комунальній лікарні встановлює її власник - місцева влада.

Медичний заклад має розмістити цю інформацію на всіх ресурсах: на своєму сайті, в соцмережах і на інформаційних стендах в лікарні.

Оплата за платні послуги проводиться офіційно в касі або безготівково через термінал, а пацієнту повинні видати чек.

Якщо з вас вимагали гроші за безоплатні послуги, на які у лікарні був договір з НСЗУ, подайте скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ.

Тут ви можете прочитати, як це зробити.

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