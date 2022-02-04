Украинцам стала доступна еще одна медицинская услуга бесплатно: как ее получить
В 2022 году украинцам станет доступен бесплатно еще один пакет из Программы медицинских гарантий. Это – Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одно дня.
Что это за пакет, кто его может получить бесплатно, рассказали в Национальной службе здоровья Украины.
Этот пакет предусматривает выполнение тех хирургических операций, которые можно провести в стационаре, но нельзя – в обычных поликлиниках.
"Пациенты, которым проводят несложные операции, смогут вернуться домой в тот же день или на следующий. Но в случае осложнений – их госпитализируют в стационар на нужный срок", - отмечают в НСЗУ.
Услуга нужна для сокращения пребывания пациента в больнице, а медики смогут применять лучшие методики хирургических вмешательств. Для граждан Украины эти операции будут бесплатны, так как финансирование предоставит НСЗУ.
Какие операции можно сделать:
- операции на глазах (сетчатке, роговице, склере, исправление косоглазия, лечение глаукомы, катаракты)
- операции на носу, ухе, рту, горле
- операции на щитовидной железе
- операции на опорно-двигательном аппарате
- челюстно-лицевые хирургические операции
- установку и обслуживание кардиостимулятора, и некоторые вмешательства на сердце
- малоинвазивное (без разреза) удаление желчного пузыря
- несложные операции на молочных железах
- диагностические процедуры на костях и суставах, включая биопсию
- комплексную эндоскопию
Как получить услугу хирургии одного дня бесплатно
Направление на такую операцию должен выдать лечащий или семейный врач – в электронном виде. Перед этим врач должен провести все необходимые обследования и выяснил, какую операцию нужно сделать пациенту.
Также такая услуга будет доступна при переводе с другого подразделения или медицинского учреждения.
При госпитализации бригадой экстренной помощи.
При личном обращении в неотложном состоянии.
Что входит в бесплатную услугу
- Осмотр врача-анестезиолога и обезболивание во время диагностики, процедур и самой операции.
- Необходимые лабораторные исследования и анализы крови, в которых возникнет необходимость при осложнениях во время операции.
- Электрокардиография, рентген, УЗИ.
- Гистологическое или цитологическое исследование (при подозрении на новообразование)
- Послеоперационный уход и обезболивание при необходимости, рекомендации по восстановлению.
- Лекарства и медицинские изделия из Нацперечня и закупленные за счет разных программ.
Что не входит в бесплатный пакет
Питание в стационаре
Стоимость медикаментов, которые не включены в Нацперечень основных лекарственных средств.
Платные услуги, которые входят в список Постановления КМУ №1138.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, при каких случаях нужно платить в поликлинике.
А также рассказывали о том, что делать, если уволился или заболел семейный врач.