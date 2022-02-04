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Украинцам стала доступна еще одна медицинская услуга бесплатно: как ее получить

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Пятница 04 февраля 2022 13:58
Украинцам стала доступна еще одна медицинская услуга бесплатно: как ее получить Фото: Украинцам стала доступна бесплатно еще одна медицинская услуга (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В 2022 году украинцам станет доступен бесплатно еще один пакет из Программы медицинских гарантий. Это – Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одно дня.

Что это за пакет, кто его может получить бесплатно, рассказали в Национальной службе здоровья Украины.

Этот пакет предусматривает выполнение тех хирургических операций, которые можно провести в стационаре, но нельзя – в обычных поликлиниках.

"Пациенты, которым проводят несложные операции, смогут вернуться домой в тот же день или на следующий. Но в случае осложнений – их госпитализируют в стационар на нужный срок", - отмечают в НСЗУ.

Услуга нужна для сокращения пребывания пациента в больнице, а медики смогут применять лучшие методики хирургических вмешательств. Для граждан Украины эти операции будут бесплатны, так как финансирование предоставит НСЗУ.

Какие операции можно сделать:

  • операции на глазах (сетчатке, роговице, склере, исправление косоглазия, лечение глаукомы, катаракты)
  • операции на носу, ухе, рту, горле
  • операции на щитовидной железе
  • операции на опорно-двигательном аппарате
  • челюстно-лицевые хирургические операции
  • установку и обслуживание кардиостимулятора, и некоторые вмешательства на сердце
  • малоинвазивное (без разреза) удаление желчного пузыря
  • несложные операции на молочных железах
  • диагностические процедуры на костях и суставах, включая биопсию
  • комплексную эндоскопию

Как получить услугу хирургии одного дня бесплатно

Направление на такую операцию должен выдать лечащий или семейный врач – в электронном виде. Перед этим врач должен провести все необходимые обследования и выяснил, какую операцию нужно сделать пациенту.

Также такая услуга будет доступна при переводе с другого подразделения или медицинского учреждения.

При госпитализации бригадой экстренной помощи.

При личном обращении в неотложном состоянии.

Что входит в бесплатную услугу

  • Осмотр врача-анестезиолога и обезболивание во время диагностики, процедур и самой операции.
  • Необходимые лабораторные исследования и анализы крови, в которых возникнет необходимость при осложнениях во время операции.
  • Электрокардиография, рентген, УЗИ.
  • Гистологическое или цитологическое исследование (при подозрении на новообразование)
  • Послеоперационный уход и обезболивание при необходимости, рекомендации по восстановлению.
  • Лекарства и медицинские изделия из Нацперечня и закупленные за счет разных программ.

Что не входит в бесплатный пакет

Питание в стационаре

Стоимость медикаментов, которые не включены в Нацперечень основных лекарственных средств.

Платные услуги, которые входят в список Постановления КМУ №1138.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, при каких случаях нужно платить в поликлинике.

А также рассказывали о том, что делать, если уволился или заболел семейный врач.

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медицинская помощь реформы хирургия НСЗУ
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