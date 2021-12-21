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Чи уріжуть субсидію одержувачам "ковідної" тисячі: відповідь Кабміну

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Україна, Вівторок 21 грудня 2021 13:21
Чи уріжуть субсидію одержувачам "ковідної" тисячі: відповідь Кабміну Фото: тисяча гривень за вакцинацію на субсидію не вплине (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Громадяни, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, почали отримувати з державного бюджету по 1 тисячі гривень. Ці кошти не вплинуть на субсидію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України (Мінісоцполітики).

"Повідомляємо, що отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії", - зазначили в прес-службі.

У міністерстві повідомили, що оскільки ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії, що не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах.

"Таким чином, щеплені громадяни можуть отримувати відповідні кошти без втрати права на субсидію або зменшення її розміру", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, українці вже витратили понад 100 млн гривень, в рамках програми виплат по 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19.

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