Євробачення 2019: букмекери назвали нового фаворита

Сергій Лазарєв втратив свої початкові позиції

До міжнародного конкурсу Евровидение залишилося всього кілька тижнів і букмекери назвали нового фаворита. Про це повідомляється на сайті Eurovision World.

Новим лідером названий представник Нідерландів Дункан Лоренс. Його шанси на перемогу вже зараз становлять 27%. Проте Лоуренс нещодавно потрапив у скандал і його навіть можуть дискваліфікувати.

Згідно з правилами конкурсу, композиції, які виконавці представлять на Євробаченні, не повинні були звучати на телебаченні і в радіоефірах до 1 вересня 2018 року, а пісня Дункана Лоуренса Arcade була розміщена на YouTube в червні 2017 року.

Представник Росії Сергій Лазарєв опустився на друге місце після того, як представив свою пісню для конкурсу Scream. Тепер його шанси на перемогу – всього 15%.

На третьому місці опинився представник Швейцарії Лука Хенні. Букмекери оцінюють його шанси в 7% і це вище, ніж було раніше, так як Хенні піднявся з четвертого на третє місце.

Джон Лундвик зі Швеції опустився з третього на п'яте місце, а четверте місце дісталось представнику Італії.

Представник Ізраїлю Кобі Марімі на даний момент знаходиться в рейтингу букмекерів на 25 місці, і його шанси на перемогу менше 1%.

