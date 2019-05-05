Палестинські терористи погрожують зірвати Євробачення в Тель-Авіві

Фото: "Ісламський джихад Палестини" (twitter.com/escobar__007)

Організатори проведення Євробачення запевняють, що нічого не завадить проведенню конкурсу

В секторі Газа терористична організація "Ісламський джихад Палестини" заявила, що вони мають намір зірвати конкурс Євробачення 2019, який повинен проходити в Тель-Авів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ісламський джихад" вважають, що Ізраїль не здатний послабити обмеження на територію Гази в обмін на спокій напередодні заходу.

"Ми не дозволимо ворогу провести жоден фестиваль, який шкодить палестинському історичного і культурного світогляду", - заявили в терористичній організації.

У той же час прес-сректетарь телеканалу "Кан" Шарон Бен-Девід, який є партнером проведення Євробачення 2019 заявив, що загострення ситуації в секторі Гази ніяк не вплине на конкурс.

"Підготовка делегацій Євробачення триває, як і планувалося. Делегації приземлилися і всі зайняті підготовкою", - додав Бен Девід.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Нетаньяху віддав наказ не припиняти удари по сектору Газа. Нетаньяху заявив, що віддав наказ Армії оборони Ізраїлю продовжувати масовані атаки в секторі Газу і посилити війська силами бронетехніки, артилерії і піхоти.