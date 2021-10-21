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Українцям роз'яснили нові правила пасажирських перевезень: запам'ятайте їх!

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Четвер 21 жовтня 2021 16:18
Українцям роз'яснили нові правила пасажирських перевезень: запам'ятайте їх! Колаж РБК-Україна: карантин в Україні посилили
Автор: Володимир Костирін

В Україні нові правила пасажирських перевезень запрацювали 21 жовтня для міжобласного сполучення і поїздок в "жовті" та "червоні" зони карантину. Правоохоронці пояснили, хто і як стане контролювати вимоги, і які документи потрібно мати громадянам.

Про це передали в прес-службі патрульної поліції України.

Які вимоги

Посилені правила діють для поїздок в регіони зі значним поширенням COVID-19 на автотранспорті, автобусах, літаках і поїздах. Пасажирів пускатимуть у транспорт за наявності:

  • документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або однієї дози вакцини для регіону в "жовтій" зоні епіднебезпеки;
  • міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією або двома дозами вакцини, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або про одужання від коронавірусної хвороби, дія якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (зокрема, з використанням мобільного додатку порталу "Дія";
  • негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену, що діє 72 години.

Які винятки

Для пасажирів віком до 18 років наявність вищевказаних документів не потрібна.

Відповідні правила не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних перевезень.

Хто та як стане контролювати

Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію будуть працівники Центру контролю і профілактики хвороб на місцях, і співробітники патрульної поліції.

У поліцейських на планшетах встановлена спеціальна програма для швидкої перевірки сертифікатів з "Дії" або сканування його паперового варіанту.

У паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково повинні бути реквізити - інформація про вид щеплення, кількість доз, підпис лікаря та печатка офіційного закладу охорони здоров'я.

Яка ситуація з карантинними "зонами" в Україні

Станом на сьогодні, 21 жовтня, в Україні "червона" зона введена вже в шести областях:

  • Херсонська область,
  • Одеська область,
  • Запорізька область,
  • Донецька область,
  • Дніпропетровська область,
  • Сумська область (тут посилення карантину почне діяти з 23 жовтня).

Додамо, що мер Києва Віталій Кличко анонсував на п'ятницю, 22 жовтня, рішення про перехід столиці в "червону" зону епідеміологічної небезпеки.

Повна картина про ситуацію в регіонах сьогодні виглядає так:

Українцям роз'яснили нові правила пасажирських перевезень: запам'ятайте їх!

Де яка зона карантину в Україні 21 жовтня (фото: moz.gov.ua)

Раніше ми розповідали, за якими цінами роблять швидкі тести на коронавірус на вокзалах.

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