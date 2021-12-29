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У водійських посвідченнях з'явилася нова відмітка: чи доведеться міняти старі документи

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Україна, Середа 29 грудня 2021 12:06
У водійських посвідченнях з'явилася нова відмітка: чи доведеться міняти старі документи Фото: в Україні почали видавати оновленні посвідчення водія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Українцям, які раніше складали іспит на авто з автоматичною коробкою передач, пояснили, чи потрібно міняти водійське посвідчення на нове. Таке нововведення власників старих документів стосуватися не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

У відомстві пояснюють, що відтепер у посвідченні водія вказуватиметься відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Таким чином, з нею водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою.

"Що характерно, зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше", - наголошують в МВС.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо про те, що в Україні планують оновити водійські посвідчення.

Додамо, від учора, з 28 грудня, в Україні почали видавати оновлені водійські посвідчення. Відтепер в них вказуватиметься з якою коробкою передач було складено практичний іспит.

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Водійське посвідчення
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