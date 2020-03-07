Українцям розповіли, як правильно мити руки: ми все робимо не так

Як правильно мити руки (Колаж РБК-Україна)

Фахівці повідомили, як правильно мити руки

Експерти розповіли, як ефективно вимити руки, щоб захистити себе від вірусів та інфекцій. Чистота рук протягом дня залежить, насамперед, від того, наскільки якісно ми їх миємо, повідомляє журналіст Daily Mail.

Бактерії ротавірусу, грипу, сальмонели, а також коронавірус можуть осідати на шкірі долонь. Експерти провели дослідження за допомогою гелю, що імітує прилиплі до шкіри бактерії.

Також була задіяна ультрафіолетова лампа для визначення оптимального способу захисту організму. Гель містив у собі частинки схожі з бактеріями, які під ультрафіолетом світилися білим кольором.

Мити руки рекомендується не менше 15 секунд. Щоб забезпечити чистоту всіх поверхонь долоні, потрібно не просто протирати руки, але й по черзі чистити пальці, між ними, навколо нігтів та кутикули.

Мило є найголовнішим засобом для миття рук. Принцип його дії полягає в тому, що молекули мила з одного боку з'єднуються з брудом на поверхні рук, а з іншого - з водою, тим самим змиваючи забруднення і бактерії.

Після експерименту з'ясувалося, що найбільш дієвою виявилася 30-ти секундна техніка миття. Повністю очитить руки не вийшло, однак даний спосіб все одно виявився ефективним.

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