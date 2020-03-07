ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українцям розповіли, як правильно мити руки: ми все робимо не так

STYLERЖиття    07.03.2020 - 15:40
Українцям розповіли, як правильно мити руки: ми все робимо не так
Як правильно мити руки (Колаж РБК-Україна)

Фахівці повідомили, як правильно мити руки

Експерти розповіли, як ефективно вимити руки, щоб захистити себе від вірусів та інфекцій. Чистота рук протягом дня залежить, насамперед, від того, наскільки якісно ми їх миємо, повідомляє журналіст Daily Mail.

Бактерії ротавірусу, грипу, сальмонели, а також коронавірус можуть осідати на шкірі долонь. Експерти провели дослідження за допомогою гелю, що імітує прилиплі до шкіри бактерії.

Також була задіяна ультрафіолетова лампа для визначення оптимального способу захисту організму. Гель містив у собі частинки схожі з бактеріями, які під ультрафіолетом світилися білим кольором.

Мити руки рекомендується не менше 15 секунд. Щоб забезпечити чистоту всіх поверхонь долоні, потрібно не просто протирати руки, але й по черзі чистити пальці, між ними, навколо нігтів та кутикули.

Мило є найголовнішим засобом для миття рук. Принцип його дії полягає в тому, що молекули мила з одного боку з'єднуються з брудом на поверхні рук, а з іншого - з водою, тим самим змиваючи забруднення і бактерії.

Після експерименту з'ясувалося, що найбільш дієвою виявилася 30-ти секундна техніка миття. Повністю очитить руки не вийшло, однак даний спосіб все одно виявився ефективним.

Нагадаємо, раніше ми писали, як правильно користуватися антисептиком для рук.

Також ми повідомляли, що коронавірус поширюється в Україні.Так, заражений житель Чернівців, який повернувся з Італії, потрапив в лікарню і зараз знаходиться під крапельницею.

5 хибних симптомів раку: як не помилитися Супрун розвіяла міфи про популярні ліки: виявилися отрутою
Новини України здоровье
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся