Не всі однаково корисні: як правильно користуватися антисептиком для рук

Уляна Супрун розвіяла міф про антисептик (Колаж РБК-Україна)

Уляна Супрун пояснила, від чого може врятувати антисептик для рук і як його правильно використовувати

Коронавірус COVID 2019, який діагностовано вже в 70 країнах світу і став причиною смерті майже 3 тисяч осіб, змусив замислитися про важливість використання антисептика для рук.

Як розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook, антисептик – це такий засіб, яке має бути в кишені завжди, не тільки під час спалахів хвороби. Вона додала, що це незамінний засіб для рук, коли поблизу немає ні води, ні мила.

Уляна Супрун повідомила, що не кожен антисептик, який продають у торговельних точках України, здатний впоратися з мікробами та порадила вибирати той, який містить 60-80% спирту або 2% хлоргексидину. Також вона розповіла, як правильно використовувати антисептик.

Антисептик повинен покривати всю поверхню шкіри рук. Для цього слід використовувати 3 мл розчину, а це не менш 24-27 "пшиків" кишеньковим диспенсером (це той, що з дозатором). Якщо у вас такий, просто відкрутіть дозатор і вилийте на руки не менше 3 мл. До речі, правильну кількість антисептика зазвичай вказують на інструкції до виробу.

Обробляти руки слід не менше 30 секунд. Це дійсно важливо, інакше небезпечні мікроби можуть вижити.

Багато бруду збирається під нігтями, тому особливу увагу приділіть їх очищенню.

У разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри.

Тримайте антисептик якомога далі від маленьких дітей. Ці симпатичні баночки дуже приваблюють малюків, але спирт, який є в антисептику, дуже токсичний.

Уляна Супрун додала, що антисептики дійсно можуть зменшити кількість мікробів на руках, але на жаль, не є панацеєю для всіх видів мікробів. Найкращим видом залишається мило і вода. Крім того, існують ситуації, при яких антисептик суттєво не допоможе:

Руки сильно брудні, жирні.

На шкіру потрапили шкідливі хімічні речовини, пестициди або важкі метали.

Крім того, Супрун додала ще кілька важливих рекомендацій з використання антисептика для рук. Вона порадила нанести антисептик на поверхню однієї руки, а потім розподілити його по поверхні обох рук. Після – не витирати, а дати йому висохнути самостійно.

Антисептики із вмістом спирту не впливають на виникнення стійких до антибіотиків бактерій. Вони також вбивають мікроби, але роблять це не так, як антибіотики та що особливо важливо – вбивають швидко, тому мікроби не встигають адаптуватися або чинити опір.