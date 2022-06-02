RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям розповіли, як користуватися інтернетом в окупації: основні правила безпеки

Як праивльно користуватись інтернетом (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні на окупованих росіянами територіях можна безпечно користуватись інтернетом.

Центр протидії дезінформації опублікував поради для інтернет-користувачів на тимчасово окупованих територіях, які допоможуть захистити себе та інформацію.

Як правильно користуватись інтернетом

Встановіть VPN

Зокрема, окупанти поширюють фейки, що після підключення російського інтернету неможливо зайти на українські сайти, а у разі використання VPN спецслужби РФ зможуть це виявити.

Однак, у РНБО повідомляють, що перегляд українських ресурсів через російські мережі є можливим. Для цього слід встановити VPN або браузер Opera, де вже є функція VPN.

Для конфіденційності українцям пропонують використовувати Tor Browser, який приховує дії користувача, у тому числі провайдера.

На тимчасово окупованих територіях інтернет під тотальним контролем, а тому поняття приватності відсутнє. У браузері Tor всі користувачі виглядають однаково, тобто зберігається анонімність. Тому неможливо прослідкувати ip-адресу або переглянути історію браузера. Також сайти, на які ви переходите, не зможуть простежити, звідки людина.

Очищайте телефон

Окрім того, важливо пам’ятайте про те, що ворог може відстежувати дії в мережі операторів мобільного зв’язку, тож свої повідомлення про пересування російських військових або їхні звірства слід видаляти разом із чатами.

Також усі світлини потрібно відправляти через месенджери й відразу видаляти у телефоні

Використовуйте блокування

Щоб захистити свій смартфон від сторонніх осіб, варто використовувати вбудовані засоби блокування. Можна встановити графічний пароль або ж спеціальний код.

Зробіть так, щоб на пристрої та у хмарі зберігалися копії усіх важливих документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження дитини і т.д.).

.

Раніше ми повідомляли, що таке VPN, і як ним безпечно користуватись.

Також ми писали, що українцям назвали основні правила безпеки в інтернеті у воєнний час.

Окрім того, читайте, як залишитися на зв'язку під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет