Українцям розповіли, як користуватися інтернетом в окупації: основні правила безпеки

Як правильно користуватись інтернетом

Встановіть VPN

Зокрема, окупанти поширюють фейки, що після підключення російського інтернету неможливо зайти на українські сайти, а у разі використання VPN спецслужби РФ зможуть це виявити.

Однак, у РНБО повідомляють, що перегляд українських ресурсів через російські мережі є можливим. Для цього слід встановити VPN або браузер Opera, де вже є функція VPN.

Для конфіденційності українцям пропонують використовувати Tor Browser, який приховує дії користувача, у тому числі провайдера.

На тимчасово окупованих територіях інтернет під тотальним контролем, а тому поняття приватності відсутнє. У браузері Tor всі користувачі виглядають однаково, тобто зберігається анонімність. Тому неможливо прослідкувати ip-адресу або переглянути історію браузера. Також сайти, на які ви переходите, не зможуть простежити, звідки людина.

Очищайте телефон

Окрім того, важливо пам’ятайте про те, що ворог може відстежувати дії в мережі операторів мобільного зв’язку, тож свої повідомлення про пересування російських військових або їхні звірства слід видаляти разом із чатами.

Також усі світлини потрібно відправляти через месенджери й відразу видаляти у телефоні

Використовуйте блокування

Щоб захистити свій смартфон від сторонніх осіб, варто використовувати вбудовані засоби блокування. Можна встановити графічний пароль або ж спеціальний код.

Зробіть так, щоб на пристрої та у хмарі зберігалися копії усіх важливих документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження дитини і т.д.).

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