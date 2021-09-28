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У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидії в цьому опалювальному сезоні

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Вівторок 28 вересня 2021 16:57
У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидії в цьому опалювальному сезоні Фото: Міністр соціальної політики України Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що в цьому опалювальному сезоні середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг складе близько 2 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Лазебної.

"Очікуємо, що середній розмір субсидії в опалювальному сезоні 2021-2022 складе близько 2 тисяч гривень", - заявила міністр.

Вона також додала, що в минулому опалювальному сезоні субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримувало близько 3 млн домогосподарств.

"Ми очікуємо, що в цьому сезоні буде порівнянна цифра. На сьогодні субсидію вже призначено майже 2,5 млн домогосподарств. З них автоматично майже 2 млн заяви від людей продовжують надходити, процес призначення субсидій триває", - резюмувала Лазебна.

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