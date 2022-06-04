Як отримати допомогу по безробіттю у Дії та що робити, коли виникли проблеми

Зокрема, під час воєнного стану українці можуть оформити допомогу по безробіттю у кілька способів: через додаток Дія або звернутись до найближчого центру зайнятості особисто чи телефоном.

Також у Міністерстві цифрової трансформації допомогли з найпоширенішими проблемами, які виникають під час запиту на допомогу саме через Дію.

Чому Дія не знайшла про вас дані у списках від ПФУ та ДПС

У повідомленні йдеться, що функція доступна лише для тих, хто є в переліку Пенсійного фонду та місця працевлаштування яких є в зоні бойових дій або тимчасово окупованих територій. Також можна звернутись у ПФУ, щоб дізнатись причину.

Чи потрібно після подачі заяви звільнятися з місця роботи, якщо я не отримуєте дохід

Реєстрація безробітного у Центрі зайнятості передбачає звільнення та пошук роботи. Тому потрібно покинути поточне місце роботи.

Як отримати статусу безробітного, якщо центр зайнятості не працює

Зокрема, через воєнний стан існують обмеження щодо вибору центрі зайнятості у певних областях, адже деяким довелось призупинити роботу.

Якщо центр зайнятості не працює, то подати заяву треба в найближчому центрі зайнятості. Дізнаватися інформацію про центри зайнятості, що працюють, можна на гарячій лінії: 0 800 50 99 66.

Яким буде розмір виплат після отримання статусу безробітного

Виплати будуть рахуватися у відсотковому співвідношенні до середнього доходу людини та залежно від її страхового стажу.

Що робити, якщо заяву розглядають більше як 3 дні.

Всі заяви автоматично надходять до центру зайнятості, де їх опрацьовують фахівці. Саме звідти і передають статус, який відображається у Дії.

У такому випадку можна звернутись до центру, у якому подавалася заявка, щоб уточнити, чому такий тривалий процес опрацювання.

Додамо, що згідно із законодавством, виплати по безробіттю здійснюються не рідше 2 разів на місяць.

Також важливо знати, що після отримання статусу безробітного, з вами зв'яжеться кар'єрний радник Центру зайнятості з метою пошуку роботи для вас.