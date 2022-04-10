Як спрощено отримати допомогу по безробіттю під час війни: роз'яснення

Під час дії воєнного стану в Україні впроваджено спрощений порядок реєстрації безробітних та виплати допомоги по безробіттю.

Як оформити допомогу, читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Хто має право на таку допомогу?

Відповідно до Постанови Кабміну від 19.03.2022 № 334, статус безробітного наразі надається особам працездатного віку, які не отримують пенсію та не мають передбачених законодавством доходів, з першого дня реєстрації у центрі зайнятості за їх особистою заявою.

Як подати заявку?

За інформацією Юридичного порадника, відповідну заяву можна подати до будь-якого центру зайнятості незалежно від місця фактичного (зареєстрованого) проживання:

під час безпосереднього відвідування такого закладу;

в електронній формі, зокрема, через портал Дія;

за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Які документи потрібні?

Перелік документів відрізняється залежно від обраного способу звернення до центру зайнятості.

Для взяття на облік та оформлення допомоги по безробіттю під час безпосереднього відвідування такого закладу необхідно мати із собою:

документ, що підтверджує особу, (наприклад, паспорт),

документ, що засвідчує місце реєстрації (прописку),

ідентифікаційний код,

трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості),

документ про освіту (за наявності),

інші документи (наприклад, довідку про взяття на облік ВПО).

Знайти найближчі працюючі центри зайнятості допоможе інтерактивна мапа. За посиланням можна знайти тут.

У свою чергу під час електронного звернення за допомогою Порталу Дія достатньо заповнити, підписати та подати в електронній формі заяви про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю.

Однак у цьому випадку під час першого візиту до центру зайнятості, який має бути призначено протягом 30 днів з дати завершення воєнного стану, необхідно буде подати й інші (зазначені вище) документи.

Хто може подати заявку через Дію?

Наразі скористатися електронною формою подання документів за допомогою Дії можуть лише громадяни України, які мають:

паспорт у формі ID-картки чи біометричний закордонний паспорт,

оформлений ідентифікаційний код,

банківський рахунок, відкритий за програмою "єПідтримка",

змогу пройти електронну ідентифікацію за допомогою Дія.Підпис, кваліфікованих електронних підпису, чи інших засобів, які дають змогу однозначно встановлювати особу.

При цьому для подання заяви про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю буде необхідно:

створити особистий електронний кабінет користувача на порталі Дія,

заповнити та підписати заяви про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю, які формуються засобами порталу Дія,

подати до обраного центру зайнятості заяву про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю,

обрати та/або відкрити банківський рахунок у межах програми "єПідтримка".

Через портал Дія також можна буде в майбутньому подати заяву (без візиту до ЦЗ). Скористатися нею, коли послуга запрацює, зможуть лише особи, які відповідають наведеним вище вимогам щодо подання заяв через портал Дія, і при цьому на час введення воєнного стану мають / мали визначене місце роботи на території м. Києва, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської або Чернігівської областей.

Як звернутися до центру зайнятості за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку?

Подати заявку можна:

онлайн через спеціальну форму, посилання тут;

електронною поштою. У цьому випадку роздруковані, заповнені, підписані та сфотографовані / зіскановані заяви (скачати можна тут) необхідно направити на електронну пошту [email protected] із зазначенням у темі листа слова "реєстрація" та прізвища, імені, по батькові заявника. При цьому додатки до листа в архіви не пакувати;

через "гарячі лінії" Державної служби зайнятості: +380963841043; +380677465665, +380635824623, +380990980243, +380981524170, +380683089314, +380934802190, +380963265646, +380993554905.

Разом із тим у випадку використання цих методів під час першого візиту до центру зайнятості, який має бути призначено протягом 30 днів з дати завершення воєнного стану, необхідно буде подати додаткові документи, наявність яких вимагається при взятті на облік в центрі зайнятості.