Яку допомогу з безробіття в Україні платять під час війни: як її отримати

Уряд виділив майже 1,3 млрд гривень для здійснення виплат по безробіттю.

В Україні під час війни виплачуватимуть грошову допомогу непрацюючим людям.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Чиновник повідомив, що кошти в розмірі 1,259 млрд гривень були виділені з резервного фонду державного бюджету країни.

Ці гроші будуть спрямовані на виплати громадянам, які втратили роботу через активні бойові дії та воєнний стан.

Розмір грошової допомоги розраховується у відсотках до середньої зарплати в залежності від страхового стажу.

Згідно із законодавством, виплати по безробіттю здійснюються не рідше 2 разів на місяць:

страховий стаж до 2 років – 50% до середньої заробітної плати;

від 2 до 6 років-55%;

від 6 до 10 років – 60%;

більше 10 років-70%.

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Розмір допомоги по безробіттю, його тривалість та умови

Розмір розраховується з урахуванням трудового стажу особи, підстави звільнення і розмір зарплати, яку отримувала людина. Максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня 2022 р.становить 9924 грн, мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить від 650 до 1 тис. грн.