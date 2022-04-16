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Яку допомогу з безробіття в Україні платять під час війни: як її отримати

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Субота 16 квітня 2022 12:35
Яку допомогу з безробіття в Україні платять під час війни: як її отримати Фото: українці отримуватимуть допомогу з безробіття під час війни (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні під час війни виплачуватимуть грошову допомогу непрацюючим людям.

Уряд виділив майже 1,3 млрд гривень для здійснення виплат по безробіттю.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Чиновник повідомив, що кошти в розмірі 1,259 млрд гривень були виділені з резервного фонду державного бюджету країни.

Ці гроші будуть спрямовані на виплати громадянам, які втратили роботу через активні бойові дії та воєнний стан.

Розмір грошової допомоги розраховується у відсотках до середньої зарплати в залежності від страхового стажу.

Згідно із законодавством, виплати по безробіттю здійснюються не рідше 2 разів на місяць:

  • страховий стаж до 2 років – 50% до середньої заробітної плати;
  • від 2 до 6 років-55%;
  • від 6 до 10 років – 60%;
  • більше 10 років-70%.

У "Дії" можна отримати допомогу по безробіттю

Тепер в додатку можна стати на облік в центрі зайнятості й отримати допомогу по безробіттю онлайн.

Щоб скористатися можливістю:

Авторизуйтесь на сайті або в додатку Дія

Натисніть "подати заявку" і заповніть анкету

Оберіть зручний Центр зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання/перебування

Введіть номер соціального рахунку (Банківський рахунок зі спеціальним режимом використання, на який будуть перераховуватися кошти) і виберіть періодичність отримання виплат.

Після отримання статусу безробітного, з вами зв'яжеться кар'єрний радник Центру зайнятості з метою пошуку роботи для вас.

Розмір допомоги по безробіттю, його тривалість та умови

Розмір розраховується з урахуванням трудового стажу особи, підстави звільнення і розмір зарплати, яку отримувала людина. Максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня 2022 р.становить 9924 грн, мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить від 650 до 1 тис. грн.

Як ми раніше писали, у Києві працюють ЦНАПи, там можна отримати Адмінпослуги.

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