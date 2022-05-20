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В "Дія" можна отримати статус безробітного: покрокова інструкція

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П'ятниця 20 травня 2022 13:23
В "Дія" можна отримати статус безробітного: покрокова інструкція Фото: в "Дія" можна отримати статус безробітного (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В "Дія" з’явилась нова послуга для тих, хто втратив роботу через війну. Завдяки їй можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як оформити статус безробітного в "Дія":

  • в першу чергу, перейдіть до вкладки "Послуги" й оберіть "Допомога по безробіттю";
  • далі можна обрати "Оформити статус безробітного", або ж "Скасувати статус безробітного";
  • після цього необхідно підтвердити факт того, що ви дійсно втратили роботу та не являєтесь студентом денної форми навчання;
  • далі ж необхідно обрати місце проживання, центр зайнятості;
  • вказати картку для виплати;
  • заповнити контактні дані;
  • в кінці ви підтверджуєте достовірність наведених данних та подаєте заявку.

"Це все. Очікуйте, коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку", - пише пресслужба "Дія".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нову функцію в "Дія", яка отримала назву UNITED24. Завдяки їй, можна допомогти фінансами ЗСУ.

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