В "Дія" можна отримати статус безробітного: покрокова інструкція
Фото: в "Дія" можна отримати статус безробітного (Віталій Носач, РБК-Україна)
В "Дія" з’явилась нова послуга для тих, хто втратив роботу через війну. Завдяки їй можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Як оформити статус безробітного в "Дія":
- в першу чергу, перейдіть до вкладки "Послуги" й оберіть "Допомога по безробіттю";
- далі можна обрати "Оформити статус безробітного", або ж "Скасувати статус безробітного";
- після цього необхідно підтвердити факт того, що ви дійсно втратили роботу та не являєтесь студентом денної форми навчання;
- далі ж необхідно обрати місце проживання, центр зайнятості;
- вказати картку для виплати;
- заповнити контактні дані;
- в кінці ви підтверджуєте достовірність наведених данних та подаєте заявку.
"Це все. Очікуйте, коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку", - пише пресслужба "Дія".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про нову функцію в "Дія", яка отримала назву UNITED24. Завдяки їй, можна допомогти фінансами ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.