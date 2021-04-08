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Українців чекає ще одна медична послуга: потрібно тільки направлення

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 15:32
Українців чекає ще одна медична послуга: потрібно тільки направлення Фото: в Україні пацієнтам з психічними розладами будуть надавати допомогу (frepic.com)
Автор: Людмила Жукова

З 1 липня 2021 року українців чекає ще одна безкоштовна медична послуга. Щоб нею скористатися, потрібно буде лише направлення від лікаря. Мова йде про пакет послуг для лікування психічних захворювань.

Про це повідомили на брифінгу Національної служби здоров'я України.

"З 1 липня почне діяти новий пакет "Психіатрична допомога, що надається мобільними мультидисциплінарними командами" Ця послуга наблизить психіатричну допомогу до пацієнта. Він зможе отримати її вдома після завершення гострого перебігу хвороби", - сказано в повідомленні.

Мобільна мультидисциплінарна команда буде виїжджати до пацієнта та надавати йому допомогу за місцем перебування відповідно до індивідуального плану лікування, складеного у співпраці з пацієнтом.

Щоб отримати таку допомогу, необхідно мати направлення від лікаря, з якими підписано декларацію або від психіатра.

Безкоштовними для пацієнта будуть: психіатричний огляд і допомога; індивідуальний план лікування та реабілітації; проведення психодіагностичних тестів; контроль за станом, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

Родичі пацієнта можуть розраховувати на психологічну підтримку медиків мобільної бригади. Їх навчать техніці самодопомоги і методам психологічної підтримки.

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