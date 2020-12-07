Українських пенсіонерів попередили про проблеми зі стажем: можуть не врахувати

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсіонерів попередили про проблеми з урахуванням стажу при нарахуванні пенсій. Так, в Міністерстві юстиції розповіли, куди звертатися, якщо період навчання не хочуть зараховувати до страхового стажу.

Так, в Facebook Мін'юсту розповіли про прецедент, який стався у Дніпропетровській області. Чоловік звернувся в суд через неврахований стаж і виграв справу.

Але при врахуванні навчання потрібно пам'ятати про важливий нюанс. У стаж йде тільки період до 1 січня 2004 року.

"Відповідно до пункту "д" частини третьої статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі", - нагадали в Мін'юсті.

А ось після 1 січня 2004 року час навчання вже не враховується до стажу, адже починаючи з цієї дати студенти вже не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Якщо ж період вашого навчання (до 1 січня 2004 року) не записано в трудовій книжці, до органу ПФУ потрібно надати копію диплома або ж довідку з місця навчання.

Якщо ж в урахуванні періоду навчання в стаж вам все ж відмовляють, варто звертатися до суду, щоб оскаржити дії органів Пенсійного фонду України.

Раніше ми писали, що українців попередили про нюанси з пільговими пенсіями.

Також повідомлялося, що пенсіонерів може чекати неприємний сюрприз з пенсіями на картку.